5 mar 2021 23:26

CI È CASCATO DI NUOVO – QUELLO SVALVOLATO DI ACHILLE LAURO DÀ LA SCOSSA ALLA SOPORIFERA SERATA DI SANREMO E SLINGUAZZA (AGAIN) IL SUO STORICO CHITARRISTA BOSS DOMS CON CUI CELEBRA UN “MATRIMONIO” SUL PALCO DELL’ARISTON – FIORELLO INCORONATO DI SPINE ENTRA NEL QUADRO PER CANTARE E ALLA FINE SI FA PORTARE VIA DAL PALCO COME VITTORIONE SGARBI… VIDEO