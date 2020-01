DATEMI UN MARTELLI – “OGNI 20 ANNI BISOGNA SPOSARSI”, LA BATTUTA DELL’EX MINISTRO SUL SUO IMMINENTE MATRIMONIO CON LA DEPUTATA PD LIA QUARTAPELLE – SOLO POSTI IN PIEDI IN GALLERIA ALBERTO SORDI PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO SU CRAXI: ECCO CHI C’ERA (PIGI BATTISTA, IL MINISTRO PROVENZANO, LUDINA BARZINI, RICCARDO ROSSI) - SUL PALCO NON C' È ACCORDO SULLA SCELTA DELL'AGGETTIVO PER IL TITOLO...