CI MANCAVA ‘IL LIVE AID’ VIRTUALE CONTRO IL CORONAVIRUS – LADY GAGA ANNUNCIA IL MEGACONCERTONE BENEFICO CHE SARA’ TRASMESSO IL 18 APRILE – L’ELENCO DELLE STAR CHE SUONERANNO DA CASA: DA ELTON JOHN A STEVIE WONDER, DA BOCELLI A MCCARTNEY, DA CHRIS MARTIN DEI COLDPLAY FINO A EDDIE VEDDER DEI PEARL JAM. CI SARA’ ANCHE BECKHAM. TRA I CONDUTTORI JIMMY FALLON…

Paolo Giordano per “Il Giornale”

lady gaga

Dopotutto la musica è sempre stata la più veloce ad adattarsi alla realtà. Più del cinema o del teatro. E così, in piena pandemia, ieri è stata annunciata una sorta di Live Aid contro il Coronavirus. Un evento mondiale trasmesso il 18 aprile da decine di emittenti (in Italia quelli di ViacomCbs come Mtv...) con tante popstar che hanno risposto subito senza esitare.

L' elenco è spettacolare: Paul McCartney, Elton John, Stevie Wonder, Andrea Bocelli, Lady Gaga, Billie Eilish, Chris Martin dei Coldplay, Billie Joe Armstrong dei Green Day, Eddie Vedder dei Pearl Jam, Alanis Morissette, J Balvin, John Legend, Keith Urban, Lizzo, Burna Boy, Lang Lang, e altri. Naturalmente ci saranno anche altri personaggi dello spettacolo come David Beckham o Idris e Sabrina Elba che interagiranno con la platea virtuale A condurre questa sorta di evento planetario saranno super presentatori come Jimmy Fallon del Tonight Show, Jimmy Kimmel del Jimmy Kimmel Live e Stephen Colbert del Late Show.

stevie wonder ai funerali di aretha franklin

Lo ha annunciato ieri proprio Lady Gaga durante un collegamento video con il briefing sul Coronavirus dell' Organizzazione Mondiale della Sanità. La cantante, che ha contribuito a raccogliere il cast, ha spiegato che l' obiettivo è di raccogliere fondi e supportare gli operatori sanitari che in ogni angolo della Terra si stanno dannando l' anima per salvare persone e proteggere i più deboli. Una situazione inimmaginabile dall' uomo comune che sta sconvolgendo la vita e il lavoro di miliardi di persone. L' evento si chiamerà One World: Together at Home e vuole aumentare la già imponente cifra di 35 milioni di dollari raccolta dagli organizzatori per il fondo dell' Oms contro il Covid-19.

L' obiettivo è di raccogliere altri denari prima dell' evento in modo che poi il pubblico debba soltanto «sedersi in poltrona e godersi lo spettacolo» come ha spiegato Lady Gaga prima di dire qualcosa che si prende l' applauso di tutti: «Il mio cuore è con tutti i medici». Insomma, non è il solito evento promozionale, che può avere magari un pubblico gigantesco ma che ha comunque come obiettivo quello di lanciare un evento o un concerto. È qualcosa di inedito e quindi sganciato da ogni logica commerciale. Non a caso, una delle menti di questo show, ossia Lady Gaga, ieri ha diffuso la foto della copertina del suo nuovo disco Chromatica.

paul mccartney

Un annuncio che di solito sarebbe stato «protetto» per risultare il più visibile possibile ma che è stato ovviamente superato da questa gigantesca iniziativa. Naturalmente non è la prima volta che i grandi della musica si mettono insieme per «fare la guerra» a qualcosa. Il più famoso, lo ricorderete tutti, è stato il Live Aid del 1985 che, grazie anche a performance straordinarie come quella dei Queen o dei Led Zeppelin, si è rivelato uno dei concerti più seguiti e celebrati di sempre.

Ma i «concertoni» sono sempre stati una sorta di «assistenza» dell' Occidente ricco nei confronti di altre zone del mondo più povere e bersagliate. Stavolta tutti i musicisti giocano contro il nemico di tutti: la malattia. Anche questo rende One World: Together at home qualcosa di unico e memorabile già sulla carta.

elton john lady gaga