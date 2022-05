CI MANCAVANO I MANES-CLONI! ARRIVANO I MOONSKIN, LA BAND NATA COME TRIBUTO AI MÅNESKIN - AGOSTINO SUL PETTO HA IL TATUAGGIO IDENTICO A QUELLO DI DAMIANO: “E’FINTO MENTRE È VERA LA NOSTRA PASSIONE PER LORO. SIAMO ORGOGLIOSI DI ESSERE STATI FRA I PRIMI AD ASCOLTARLI QUANDO SUONAVANO A VIA DEL CORSO. TUTTE LE BAND PIÙ FAMOSE, DAGLI U2 AI PINK FLOYD, HANNO DECINE DI OMAGGI, CI SEMBRA GIUSTO FARLO ANCHE PER LORO. SAREBBE MOLTO DIVERTENTE SE LASCIASSERO UN LIKE SU UNO DEI NOSTRI PROFILI” (PURE…)

Riccardo Caponetti per repubblica.it

A primo impatto, vedendo di sfuggita una loro foto, nessuno avrebbe dubbi: sono i Måneskin. James ha gli stessi capelli neri e lunghi di Ethan, Kia interpreta Victoria e Francesco è simile a Thomas. E poi c'è Agostino, che sul petto il tatuaggio identico a quello di Damiano: la scritta nera 'il ballo della vita'.

"Ma ovviamente è finto il tatuaggio, mentre è vera la nostra passione per loro e per la musica", specifica Agostino Cecere, il frontman romano del quartiere Aurelio dei Moonskin, la band nata come tributo dei Måneskin.

"Esiste un tributo a tutto, così ci siamo detti: 'perché non farlo anche per i Måneskin?". Eccola, l'idea di quattro musicisti romani: ricreare, con il massimo rispetto, lo schieramento rock che ha conquistato il mondo e che il 14 maggio, sul palco dell'Eurovision a Torino, presenterà in anteprima tv dal vivo il nuovo singolo Supermodel.

"È iniziato tutto per gioco, ma ora il movimento è cresciuto tanto", dicono dalla sala prove i Moonskin, che hanno anche ricevuto il premio di miglior tributo ai Måneskin da parte del Måneskin Official Fans club, che conta oltre 200 mila iscritti. L'esordio live (anche con altre cover) doveva essere il 15 maggio, ma è stato posticipato a domenica 29 maggio, a Cinecittà Word, per il primo meeting nazionale dei fan dei Måneskin.

I componenti fissi sono Agostino Cecere (26 anni, nei panni di Damiano) e Chiara Giustiniani (24 anni di Monteverde, al basso come Victoria). Poi, alla chitarra e alla batteria si alternano diversi musicisti in base alle disponibilità: tra i più presenti con i due strumenti ci sono rispettivamente Francesco Nava (21 anni, alla Thomas) e Mattia Petroni o James (22 e 20 in versione Ethan).

"Amiamo i Måneskin e siamo orgogliosi di essere stati fra i primi ad ascoltarli quando suonavano a via del Corso. Tutte le band più famose, dagli U2 ai Pink Floyd, hanno decine di omaggi, ci sembra giusto farlo anche per loro, divertendoci e giocando a truccarci, soprattutto suonando con molto impegno la loro musica, con orgoglio italiano e romano. Il loro percorso è un esempio per tanti artisti", il commento del frontman Damiano, anzi Ago.

"Non ci abbiamo mai parlato ma ricordo di averli visti dal vivo a via del Corso più di una volta. Sarebbe molto divertente se lasciassero un like su uno dei nostri profili, su Instagram per esempio. E sono certo che si divertirebbero a vedere il nostro tributo", aggiunge Agostino, che il 9 luglio insieme agli altri amici sarà al Circo Massimo per assistere al concerto dei Maneskin, già sold out da mesi.

"Per non perderci lo show - svelano - abbiamo anche declinato una proposta di esibizione in Veneto". I Moonskin - The Maneskin experience hanno destato molta attenzione sui social. C'è chi lo sostiene ("bravi", "a livello d'immagine siete uguali") e chi li critica ("ne possiamo fare a meno", "che tristezza"), ma anche chi già si offre per entrare nella band:

"Se vi serve un chitarrista - scrive su Facebook Emanuele - sono a disposizione, solo che il tatuaggio ce l'ho sulla pancia". "Sei già dei nostri", la loro risposta.

