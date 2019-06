CI MANCHERANNO LE MATTANE DI CORONA - VIDEO: IL MONTANARO BRILLO LITIGA CON LA SUA AMATA ''BIANCHINA'' BERLINGUER E SI METTE A BERE BIRRA IN DIRETTA: ''MANCANO DUE PUNTATE MA PER ME POSSIAMO CHIUDERLA QUI. IO NON SONO UNO DEI SUOI ADORATORI. LEI HA DETTO CHE VENENDO QUI MI HA RESO FAMOSO, CI HO GUADAGNATO E PENSO CHE CI HA GUADAGNATO ANCHE LEI''

Andrea Conti per www.ilfattoquotidiano.it

Che i rapporti tra Bianca Berlinguer e lo scrittore e alpinista Mauro Corona fossero burrascosi, non è un mistero. Diverse volte a “Cartabianca”, in onda su Rai Tre ogni martedì, i due sono spesso sono arrivati ai ferri corti. Stavolta però a due puntate dalla fine la misura sembra colma. All’inizio della puntata di ieri sera niente lasciava presagire che la conduttrice e lo scrittore sarebbero arrivati ad un punto di rottura. Infatti Corona ha esordito ricordando il padre di Bianca Berlinguer, Enrico storico esponente del Partito Comunista, scomparso 35 anni fa. “Tutti gli abbiamo voluto bene. Ci ha lasciato un ricordo dolce e struggente. E nessuno lo ha dimenticato”, ha detto Corona e Bianca si è commossa.

Poi durante il confronto tra i due in cui si è parlato di lavoro, licenziamenti e disoccupazione, Corona ha cambiato all’improvviso argomento con una premessa: “Ora parlo io, lei è furba e poi mi blocca”. Ed ecco che ancora una volta ha preso le difese del Corpo Forestale italiano: “Lo hanno macellato ed è scandaloso. Voglio parlare con Zingaretti”. Ma Bianca Berlinguer ha specificato che è il presidente della Regione Lazio e non c’entra nulla con certe decisioni.

Non contento Corona ha affondato il colpo: “Lei Bianchina ha detto che venendo qui mi ha reso famoso, ci ho guadagnato e penso che ci ha guadagnato anche lei”. A quel punto la Berlinguer ha risposto a tono: “Guardi che non ho mai detto queste cose, le sta dicendo lei. E poi sul problema della forestale, ma sa quanti altri problemi ci sono in tutta Italia? Non c’è solo questo. Se stasera è venuto con questo stato d’animo, arrivederci!”.

Mauro Corona allora ha annunciato: “Mancano due puntate, ma mi sa che la finiamo qui” e a sorpresa ha bevuto la birra in diretta. Bianca Berlinguer, sorpresa in volto, lo ha rimproverato, ma Corona ha fatto riferimento, senza citarla, a Mara Venier che da Fabio Fazio ha bevuto un bicchiere di vino. “Intanto in questa trasmissione non si viene a bere in diretta e ognuno si regola come vuole nelle altre trasmissioni, lei è stato molto maleducato nei miei confronti e non solo”. Martedì prossimo Corona sarà presente in collegamento? C’è chi giura di sì, con scuse annesse. La soap opera continua.

