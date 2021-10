CI SIAMO GIOCATI PURE ELODIE – LA CANTANTE, PRESENTATRICE PER UNA SERA A “LE IENE”, SI INFILA IN UN MONOLOGO CHE PARTE BENE, MA FINISCE MALISSIMO - PER DIFENDERE, GIUSTAMENTE, DAYANE MELLO DA UN PRESUNTO STUPRO SUBÌTO DURANTE UN REALITY IN BRASILE, FINISCE PER INANELLARE UNA SERIE DI RIVENDICAZIONI DELLA LIBERTÀ IN MANIERA UNILATERALE: “PER FARSI ACCETTARE DA UN UOMO, UNA DONNA OGNI TANTO NON PUÒ DIRE CON QUANTE PERSONE È STATA A LETTO. ANCH’IO A VOLTE HO FATTO FATICA”. E IL WEB SI SCATENA. “DISCORSO SENZA SENSO”, “TEMINO DELLE SCUOLE MEDIE” – VIDEO

1. ELODIE ALLE DONNE: “FINITE A FARE LE MADRI DEI NOSTRI UOMINI, SMETTIAMOLA DI SENTIRCI IN COLPA”

Giulia Turco per "www.fanpage.it"

Elodie apre la nuova stagione de Le Iene con un monologo sulla lotta contro la violenza sulle donne. La cantante, che come era stato anticipato si è cimentata per la prima volta nella conduzione del programma di Neri Parenti, ha affiancato Nicola Savino nel lancio dei servizi del primo appuntamento di stagione su Italia 1. Dopo una partenza timida e talvolta imbarazzata, la cantante romana ha dato il meglio di sé in un monologo scritto in difesa delle donne. L'occasione è quella del servizio sul caso Dayane Mello e il presunto stupro da parte di Nego do Borel avvenuto tra le mura del reality brasiliano La Fazenda.

Il discorso di Elodie in difesa delle donne

Di nuovo in abito rosso, come l'abbiamo vista sul palco dell'Ariston. Non un caso certamente e non appena una questione di stile: il rosso è il simbolo della lotta alla violenza sulle donne, della quale la cantante romana è diventata una delle più recenti ambasciatrici sul piccolo schermo. Tre minuti di monologo, per ricordare che "i corpi sono belli, ma tra ammirare un corpo e possederlo c'è di mezzo il consenso e il desiderio". Di seguito il suo discorso integrale:

Io voglio parlare solo alle mie amiche e dire la mia con onestà perché non devo e non voglio spiegare niente a nessuno.Noi non dobbiamo mai sentirci in colpa. Non dobbiamo mai proteggere gli uomini perché gli uomini non sono i nostri figli e quando sbagliano è giusto che paghino.Se quell’uomo ha davvero fatto sesso con una donna che non poteva intendere e volere perché era sotto effetto di alcol, deve pagare e Dayane deve essere trattata come una vittima perché lo è. Mi fa incazzare vedere una ragazza che non può dire no, o che si vergogna a farlo come se il proprio corpo non fosse più suo, come se ormai fosse troppo tardi per tornare indietro.Io sono libera di cambiare idea fino all’ultimo, di dire “Non mi va più”, oppure “Ho sonno, sono stanca, levati di torno”.

O di darti un calcio nei coglioni, piuttosto che stare in silenzio.Quando facevo la cubista, il mio corpo era il colore, la scenografia del locale e io mi divertivo tantissimo. Ma bastava un solo sguardo, o un gesto fuori posto per farmi sentire sbagliata. Sono passati tanti anni e non è cambiato molto. Succede che mi dicano “Elodie, ma tu fai i balletti mezza nuda”. E allora? I corpi sono belli, mi piace essere guardata, ma tra ammirare un corpo e possederlo in mezzo c’è il consenso e il desiderio, che è fondamentale. Vi siete mai chiesti cosa desidera una donna?

C’è un’altra cosa che mi fa incazzare. Facciamo un esempio: per farsi accettare da un uomo, una donna ogni tanto non può dire con quante persone è stata a letto.Anch’io a volte ho fatto fatica a dire le mie cose ed è capitato a tutte sentirsi dire “Non devi raccontare proprio tutto al tuo uomo”. Io mi domando, perché? Cosa devo nascondere? Da cosa lo devo proteggere? Di cosa ha paura? Del mio passato? Delle mie esperienze che sono le sue stesse? Di conoscermi davvero?Molti uomini hanno questa paura e vogliono dominarci, controllarci e difenderci, come se fossimo una loro proprietà. Io non voglio essere difesa, voglio essere compresa.

Non voglio essere giudicata, voglio essere ascoltata, perché quello che sono vale e ci ho messo tanti anni ad essere quella che sono oggi e sono orgogliosa di me.Tutte le volte che abbiamo accettato il ruolo che qualcuno ha scelto per noi, siamo finite a fare da madri ai nostri compagni. Magari passiamo la vita a cercare di salvare qualcun altro, a me è successo tantissime volte, forse perché mi sentivo importante, di avere un valore e di avere un senso in questa vita.In realtà, quando decidi di dare tutto ad un’altra persona, è proprio il momento in cui ti annulli, ti annienti e perdi la bellezza di dedicare il tuo tempo a te stessa. Quindi non facciamolo, non dobbiamo sparire mai.

Elodie in conduzione a Le Iene

Le Iene ripartono in quarta con la conduzione di Elodie, uno dei personaggi più attesi di questa stagione di Italia 1. La sua presenza era stata anticipata qualche mese prima, quando si era parlato della possibilità di una presenza lampo della cantante nello studio del programma. Così è stato in effetti, perché dopo la puntata di esordio Elodie passerà il testimone alla modella e attrice Rocío Muñoz Morales, compagna di Raoul Bova, al fianco di Nicola Savino. Una sfida non semplice, considerando il consenso del pubblico verso Elodie, amatissima anche in tv, che all'indomani del suo monologo ha fatto schizzare in tendenza sui social il programma di Neri Parenti.

2. ELODIE A LE IENE PARLA DI VIOLENZA CONTRO LE DONNE E SUI SOCIAL VIENE TRAVOLTA DA INSULTI E OFFESE

Da "www.ultimenotizieflash.com"

E’ davvero assurdo e allucinante quello che succede nel nostro paese ma non solo. Del resto, se non ci fosse così tanto odio, frustrazione e rabbia, non succederebbero tutte le cose che accadono in Italia, non ci sarebbe un femminicidio ogni due giorni. Nel corso della puntata de Le Iene in onda ieri, 5 ottobre 2021, Elodie dopo il servizio dedicato a Dayane Mello, che è stata molestata e forse anche stuprata in un reality in Brasile, ha recitato un monologo molto forte. Peccato che sui social, mentre lei parlava di violenza di genere, del ruolo della donna, di quello che si dovrebbe fare per rendersi conto che non si possiede nessuno, che si deve amare, che la donna deve capire che non può cambiare chi ha al suo fianco,sui social i telespettatori del programma abbiano pensato bene di travolgerla con insulti.

Di ogni genere. A partire dal suo aspetto fisico, passando per il fatto che stesse leggendo il gobbo, puntando il dito perchè lei non può parlare di questi temi; c’è persino chi ha scritto ( e tutti i commenti li potrete leggere sulla pagina Fb de Le Iene, perchè è soprattutto dal social di Zuckerberg che arrivano le principali offese) che lei, ex di Maria de Filippi, non dovrebbe stare neppure in tv, che è una raccomandata e che non può parlare di queste tematiche.

Che schifo le offese sui social a Elodie

“Che bello il discorsetto sulle donne fatta da un pupazzo in tacchi a spillo messa lì per fare bella presenza che legge un discorso sicuramente non di suo pugno.. e magari pure scritto da un uomo” è uno dei commenti, scritto da una donna eh, neppure da un uomo. Perchè adesso c’è anche un modo in cui si dovrebbe parlare di violenza contro le donne. Ora sia chiaro, il monologo di Elodie potrebbe non essere piaciuto, si potrebbe far notare che si è più volte “inceppata”. Non è una conduttrice, era in diretta e ci stava. Ma arrivare a offendere gratuitamente perchè?

“Parla in modo volgare e oltretutto è un discorso semplice, banale e a tratti senza ne capo ne coda. In alcuni tratti come quando dice “non so nemmeno io perché lo faccio” suona come una vittima di una propria instabilità mentale. Il discorso mi sembra un temino delle scuole medie con qualche parolaccia in più. La verità è che se si vuole lanciare un messaggio importante che sortisca un effetto, a maggior ragione se si è su una rete nazionale, prima ci sarebbe da prepararsi meglio” ha scritto un altro utente sui social.

“Cercavo di suggerigli le parole da casa ma poi ho girato xche mi vergognavo x lei”. C’è anche chi si chiede perchè il conduttore sta in abito e Elodie in minigonna, effettivamente Nicola Savino starebbe benissimo con un tubino. Dimenticano che le donne de Le iene, le inviate, indossano lo stesso abito con pantaloni dei loro colleghi, per dire…

