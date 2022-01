CI SIAMO GIOCATI PURE KID ROCK – NELLA SUA NUOVA CANZONE “WE THE PEOPLE” IL CANTANTE AMERICANO SFANCULA TUTTI, DA FAUCI A BIDEN: L’AMICO DI TRUMP INSERISCE FRASI COME “LET'S GO BRANDON!” (UN CORO USATO DAGLI OPPOSITORI DI BIDEN PER MANDARLO A FANCULO), “INDOSSA LA MASCHERA, PRENDI LE PILLOLE. ORA UN'INTERA GENERAZIONE È MALATA DI MENTE” E “FANCULO FAUCI” – “MCDONALD” TRUMP GONGOLA PER IL BRANO, DICENDO DI ESSERE “ORGOGLIOSO” E… - VIDEO

Giuliano Guzzo per “La Verità”

kid rock 9

«Indossa la maschera, prendi le pillole. Ora un'intera generazione è malata di mente». Parola, anzi verso di Kid Rock, al secolo Robert James Ritchie, 51 anni, celebre cantante americano che, nel suo ultimo singolo, ha deciso di andarci davvero giù duro, con un attacco frontale a due pesi massimi dell'America di oggi: il virologo Anthony Fauci e nientemeno che lui, l'inquilino della Casa bianca, Joe Biden.

kid rock donald trump 1

L'artista, originario della piccola città di Romeo, Michigan, un sobborgo di Detroit, ha composto la sua offensiva musicale con la canzone intitolata «We the people», contenente i canti di «Let' s go Brandon!». Per chi non lo sapesse, «Let' s go Brandon!» è un sottinteso dai repubblicani per mandare a quel paese il Presidente in carica; il tutto ha avuto origine lo scorso ottobre dopo che, per minimizzare i cori contro il presidente degli Stati Uniti, il giornalista di turno - mentre intervistava il pilota Brandon Brown, fresco vincitore di una gara del campionato Nascar, e la regia gli abbassava l'audio - ha provato maldestramente a spiegare ai telespettatori che, ecco, in realtà i cori intonati dicevano: «Let' s go Brandon».

kid rock donald trump 5

Ma torniamo all'ultima canzone di Kid Rock, che contiene anche altri attacchi a Biden. Infatti ad un certo punto si sente: «Il Covid è vicino, sta arrivando in città. Dobbiamo agire in fretta, chiudere i nostri confini. Joe Biden lo fa, i media lo abbracciano. Big Don lo fa e lo chiamano razzista». Nulla da aggiungere, nel senso che l'osservazione non fa oggettivamente una grinza. Il cantante ne ha poi pure per i grandi media, che attacca insieme ai giganti della Silicon valley, in particolare i signori dei social: «F... Facebook. F... Anche Twitter. E i media mainstream, f... anche tu!».

Analogo trattamento, ça va sans dire, per il virologo più celebre degli States: «Man f...k Fauci». Che dire, non si può certo insinuare che Kid Rock difetti di chiarezza né che la sua nuova composizione sia, per così dire, passata inosservata. Tanto è vero che l'artista, che i grandi media Usa ci tengono a definire «controverso», per la sua ultima opera avrebbe ricevuto gli apprezzamenti da Donald Trump in persona, il «big Don» di cui sopra, che pare abbia particolarmente gradito il suo ritmato «vaffa».

kid rock 3

A darne notizia è stato lo stesso artista, in un post su Instagram. «Ho appena parlato al telefono con il nostro quarantacinquesimo - e si spera prossimo - presidente», ha fatto sapere, sottolineando quanto il tycoon sia «orgoglioso» di Kid Rock e, naturalmente, del brano «We the people». Un saluto, quello di Trump, che sa di conferma dell'intenzione, da parte dell'ex presidente, di tornare ufficialmente in campo; tanto più che è di questi giorni che la notizia che «Truth», il suo nuovo social, dovrebbe debuttare a febbraio.

kid rock 1

Non è ancora noto come il politico repubblicano, che resta bandito da Twitter e Facebook, abbia inteso far configurare questa piattaforma. Ma, dopo l'ultimo singolo Kid Rock, probabile che abbia una colonna sonora di presentazione.

kid rock 10 kid rock 2 kid rock 11 kid rock kid rock donald trump 2 kid rock 7 pamela anderson e kid rock 1 kid rock 4 kid rock donald trump 3 kid rock 5 kid rock 6 kid rock 8 kid rock donald trump jr