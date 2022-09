7 set 2022 18:18

CI VOLEVA LA GREGORACI PER MOVIMENTARE UN PO' LE ACQUE DEL LIDO! - L’EX MOGLIE DI BRIATORE SI PRENDE LA SCENA A VENEZIA, DOVE SI È PRESENTATA IN REGGISENO: È SBARCATA AL MOLO CON UN COMPLETO IN PIZZO NERO TRASPARENTE, GIACCA APERTA E LINGERIE BEN IN VISTA A STRIZZARE IL SENO. POI HA TIRATO QUALCHE BACETTO AI FOTOGRAFI – COME SI PRESENTERÀ AL RED CARPET DI STASERA? DIRETTAMENTE NUDA?