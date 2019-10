CI VOLEVA PIERSILVIO PER IMPORRE LA PACE TRA SIGNORINI E BARBARIE D'URSO - ALFONSINA LA PAZZA CONDURRA' IL "GRANDE FRATELLO" E UN PO' DI SINERGIA TRA I PROGRAMMI CI VUOLE - VAI CON LA POESIA! 'LA PORTA SI ERA CHIUSA E NESSUNO DI NOI DUE SI RICORDA IL MOTIVO. DA QUEL MOMENTO È SCESO IL SILENZIO. POI L'ALTRA SERA CI SIAMO TROVATI A CENA…''

Alfonso Signorini per ''Chi''

barbara d urso e alfonso signorini 4

Care lettrici, cari lettori, tra le tante cose belle di cui la vita è piena c'è anche quella di ritrovare le persone che avevamo perso per strada e che in realtà non se ne erano mai andate. Succede. A volte si dà retta alle persone sbagliate, a volte si è superficiali nel giudicare, a volte si è semplicemente scemi e ci si allontana. E più ci si allontana più è difficile ritrovarsi, perché l'orgoglio e l'ostinazione la fanno da padroni. A me è successo con Barbara. Siamo stati amici in passato, di quegli amici a cui ti dai senza riserve, perché sai che con loro non c'è bisogno di difese.

Poi la porta si è chiusa e nessuno di noi due si ricorda il motivo. Certo non doveva essere importante, perché le ferite uno se le ricorda bene, ma è andata cosi e da quel momento tra noi è sceso il silenzio. Un giorno un comune amico mi ha chiamato invitandomi a pranzo e mi ha fatto riflettere: ho concluso che nella vita farsi la guerra è una gran fatica, si sprecano energie, si alimentano le chiacchiere di chi sparla per lavoro, e zero risultati. Cosi, dopo anni in cui ci eravamo persi di vista, ci siamo ritrovati a casa mia. Lei con la bottiglia di olio che produce nella sua Capalbio sotto il braccio, io con i miei involtini di pollo al vino bianco di Sicilia (una delle mie specialità) a tavola.

barbara d urso e alfonso signorini 2

Non abbiamo parlato di lavoro, ma di noi. Perché tutti e due ne sentivamo il bisogno. È stato come dare acqua a un terreno fertile: tutto è tornato a esplodere. Il tempo, a quanto pare non inaridisce. Il tempo sospende soltanto. Vi confesso che è stata una serata dove ho imparato molto. Ho imparato che il successo non ti regala l'amore, ma non spegne la tua voglia di innamorarti. Ho imparato che è la fatica con cui costruisci la realtà professionale a fare di te quel che sei.

Ho imparato che nella vita è importante lasciare che il bene continui a esprimersi, perché si sta meglio. E così io e Barbara ci siamo salutati, come se tra noi tutti questi anni di silenzio non fossero mai esistiti e da oggi ricominciamo. A proposito Barbara è Barbara D'Urso, ma questo non aggiunge nulla a quanto vi ho raccontato. Perché vale per Barbara, per Sonia, per Andrea. Vale per chiunque abbia voglia di mettere l'orgoglio da parte. Alla prossima!

barbara d urso alfonso signorini selfie barbara d urso signorini venier BARBARA DURSO E ALFONSO SIGNORINI malika ayane barbara durso alfonso signorini barbara d urso e alfonso signorini 1