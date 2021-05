8 mag 2021 19:44

CI VOLEVA PIPPONE! - IL METODO BAUDO PER FEDEZ: "SE AVESSI CONDOTTO IO IL CONCERTONE DEL PRIMO MAGGIO, AVREI SPENTO LE TELECAMERE SUL SUO DISCORSO - HA ESAGERATO. POTEVA FARE SPETTACOLO, MENTRE FA OGNI COSA PER ESSERE PROTAGONISTA. E HA SBAGLIATO A FARE QUEL DISCORSO IN UNA SEDE CHE NON ERA SUA. L’ERRORE CHE HA COMMESSO LA RAI È STATO QUELLO DI NON DIRE CHE..."