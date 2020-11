13 nov 2020 20:29

CI VUOLE NINA ZILLI PER SPIEGARE IL COVID AI NEGAZIONISTI: ALTRO CHE INFLUENZA, IL VIRUS TI FA ESPLODERE LA TESTA E COLPISCE I NOSTRI PUNTI DEBOLI. A ME E’ VENUTA UN’OTITE FORTISSIMA - LA CANTANTE GIOISCE SUI SOCIAL PER AVER SUPERATO LA MALATTIA E RACCONTA TUTTI I SINTOMI (CHE NON SONO ANCORA PASSATI) – VIDEO