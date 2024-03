21 mar 2024 15:45

CIAK! C'E' UNA “TALPA” SUL SET BLINDATISSIMO DI PAOLO SORRENTINO – PARLA IL CHIRURGO ESTETICO GIUSEPPE SITO, CHE PER TRE GIORNI HA FATTO LA COMPARSA PER LA NUOVA PELLICOLA DEL REGISTA PREMIO OSCAR, “PARTHENOPE”: “MI AVEVANO DETTO CHE PAOLO È MANIACALE ANCHE CON LE COMPARSE. VERISSIMO. C’ERANO 24 MILA ABITI PRONTI PER ESSERE INDOSSATI” – I CIAK PER UNA SCENA CORALE DI BALLO “IN UNA BELLISSIMA VILLA SUL MARE A POSILLIPO, CHE ERA APPARTENUTA AD ACHILLE LAURO. C’ERANO 100 PERSONE AL LAVORO, OGNI SCENA POTEVA ESSERE RIPETUTA ANCHE 10-12 VOLTE. C'ERANO REGOLE SEVERISSIME: NIENTE FOTO E...”