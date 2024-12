CIAK, MI GIRA! - L'ARRIVO DI "LA STANZA ACCANTO" (TERZO CON 79 MILA EURO E 12 MILA SPETTATORI) NON SMUOVE PIÙ DI TANTO LA CLASSIFICA: "OCEANIA 2" DELLA DISNEY È SEMPRE SALDAMENTE IN TESTA CON 261MILA EURO E 36 MILA SPETTATORI. SECONDO POSTO, MA NON SO PER QUANTO, PER "IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA" CON 87 MILA EURO 16 MILA SPETTATORI . QUARTO IL DOCUMENTARIO SU FRANCESCO GUCCINI, CON 64MILA EURO E 6800 FEDELISSIMI... - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

la stanza accanto 1

L'arrivo di "La stanza accanto" di Pedro Almodovar con Tilda Swinton e Julianne Moore, vincitore del Leone d'oro a Venezia e potente film per signore, terzo con 79 mila euro e 12 mila spettatori, non smuove più di tanto la classifica. "Oceania 2" della Disney è sempre saldamente in testa con 261mila euro e 36 mila spettatori per un totale di 9 milioni 608 mila euro.

Secondo posto ma non so per quanto, a "Il ragazzo dai pantaloni rosa" di Margherita Ferri con 87 mila euro 16 mila spettatori e un totale davvero sorprendente di 7 milioni 357 mila euro. È il film civile che mancava nel nostro mercato. Al quarto posto il documentario "Francesco Guccini. Era la via Emilia e il west" con 64 mila euro e 6800 spettatori fedelissimi. Quinto "Napoli - New York", favola felliniana di Gabriele Salvatores con 54 mila euro per un totale di 2 milioni 508 mila euro.

Oceania 2

Scendono "Il gladiatore 2" e "Wicked", il primo con 46 mila euro e un totale di 8 milioni 584 mila euro, il secondo con 29 mila euro e un totale di 2 milioni 784 mila euro. In America ieri ha incassato 5 milioni di dollari, più di "Il gladiatore 2" e di "Wicked". Ma c'è un altro rispetto per il musical. Nono posto per un nuovo film napoletano, "Criature" con Marco D'amore, 13 mila euro con 1880 spettatori. Intanto sono arrivate le nomination degli Spirit Award, l'oscar dei film indipendenti.

il ragazzo dai pantaloni rosa 7

Ne ha ben sei "Anora" di Sean Baker, compreso miglior film, regia e protagonista, Mikey Madison. Tra i migliori film troviamo "I Saw the TV Glow" di Jane Schoenbrun, "Nickel Boys" di RaMell Ross, "Sing Sing" e "The Substance". Tra i migliori registi Sean Baker, Brady Corbet er "The Brutalist", Alfonso Ruizpalacios per "La cocina", Jane Schoebrun per "I Saw the TV Glow" e Ali Abbasi per "The Apprentice".

Tra i migliori attori troviamo Amy Adams, Ryan Destino, Mikey Madison, Sebastian Stan, Hu ter Schaefer, Colman Domingo e Demi Moore che torna alla ribalta dopo periodi piuttosto bui. Tra i film stranieri sembrano dominare anche qui la scena l'indiano "All We Saw as Light" di Payal Kapadia e "Flow".

