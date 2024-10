CIAK, MI GIRA! - ALLORA, QUESTO “JOKER: FOLIE A DEUX”, È UN MEZZO DISASTRO O NO? IN AMERICA HA INCASSATO IL MINIMO, 40 MILIONI DI DOLLARI, A FRONTE DI UN BUDGET DI 190 MILIONI (PIÙ ALTRI 100 DI LANCIO). VA MEGLIO NEI 76 MERCATI INTERNAZIONALI, DOVE ARRAFFA 81 MILIONI DI DOLLARI E PORTA IL FILM A 121 MILIONI DI DOLLARI GLOBALI. CHE NON SONO PERÒ I 247 MILIONI INCASSATI NEL PRIMO WEEKEND DEL 2019 DA “JOKER1” MA È COMUNQUE UNA CIFRA ONOREVOLE, VISTO ANCHE IL MASSACRO DELLA CRITICA… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Allora, questo Joker2, è un mezzo disastro o no? Diciamo così. In America “Joker: Folie a deux” di Todd Phillips con Joaquin Phoenix e Lady Gaga è stato un disastro, anche rispetto alle previsioni di 40-65 milioni, visto che ha incassato il minimo, 40 milioni di dollari, a fronte di un budget di 190 milioni (più altri 100 di lancio). Va meglio nei 76 mercati internazionali, dove arraffa 81 milioni di dollari e porta il film a 121 milioni di dollari globali. Che non sono però i 247 milioni incassato nel primo weekend del 2019 da “Joker1”.

Ma è comunque una cifra onorevole, visto anche il massacro della critica. 8 milioni in UK, 6,9 in Germania, 5, 6 in Italia, 5, 5 in Messico, 5 in Francia. In Giappone esce questa settimana e in Cina, dove si sta ancora celebrando il successo del film nazionale “Volunteers 2” sulla guerra in Corea, 16 milioni di dollari di incasso, uscirà solo il 16 ottobre. Per Lady Gaga, ad esempio, è il massimo incasso mai ottenuto, dopo il disastro di “House of Gucci”.

In Italia, per tornare a noi, “Joker: Folie a deux” è andato meglio del previsto. 3 milioni 874 mila euro nel weekend, 4, 7 totali. Solo ieri ha incassato 974 mila euro portando 119 mila spettatori al cinema. Rispetto al terribile weekend scorso c’è un incremento del 79% e un +21,7& anche rispetto al weekend analogo di un anno fa. Insomma. A vedere Joker2, malgrado le botte in piazza, ci sono andati. Chi? Un pubblico fatto di giovani, evidentemente, e non le solite signore del cinema Eden. Al punto che sui social leggo che l’Europa e l’Italia in particolare sta salvando il disastro di Joker2. Capirai…

Secondo posto per “Vermiglio” di Maura Delpero che procede inflessibile pe la sua strada salendo di incasso e di spettatori. 494 mila euro nel weekend per un totale di 1 milione 230 mila euro. Ieri terzo con 193 mila euro e 28 mila spettatori. Segue “Cattivissimo me 4” che ancora ha la forza di incassare 327 mila euro, ieri 135 mila, per un totale di 17, 1 milioni di euro. Uscito in anteprima a sorpresa ieri, “The Wild Robot”, bellissimo cartone animato della Dreamworks, incassa da noi in un giorno 206 mila euro al secondo posto dietro Joker2.

Il totale delle due anteprime è di 336 mila euro. In America è secondo con 18, 7 milioni di dollari per un totale americano di 63 milioni e globale di 100 milioni. Assieme a “Flow”, che vedremo al Festival di Roma. E in sala il 9 novembre, è il grande film animato della stagione. “Beetlejuice Beetlejuice” è quinto nel weekend con 205 mila euro. “Il tempo che ci vuole” di Francesca Comencini con Fabrizio Gifuni è sesto con 203 mila euro per un totale di 583 mila euro. Ieri ha incassato al 7° posto 73 mila euro con 10. 577 spettatori. Supera di poco “Familia” di Francesco Costabile, settimo nel weekend con 181 mila euro, ieri 6° con 72 mila euro e 10. 138 spettatori.

