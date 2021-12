CIAK, MI GIRA - ALMENO IERI QUALCUNO È ANDATO AL CINEMA. VEDO CHE "ENCANTO" DELLA DISNEY, CON 618 SALE, HA INCASSATO 365 MILA EURO PER UN TOTALE DI 2,6 MILIONI. PRIMO IN CLASSIFICA, ANCHE SE NULLA SI SA DI "E' STATA LA MANO DI DIO", PROBABILMENTE VICINO AI 3 MILIONI DI EURO, PERCHÉ…

Marco Giusti per Dagospia

ENCANTO 11

Almeno ieri qualcuno è andato al cinema. Vedo che "Encanto" della Disney, con 618 sale, ha incassato 365 mila euro per un totale di 2,6 milioni. Primo in classifica, anche se, ripetiamo, nulla si sa di "E' stata la mano di Dio", probabilmente vicino ai 3 milioni di euro, perché Netflix non vuole che nulla si sappia del suo andamento. Non sappiamo nemmeno come sia andato all'estero, visto che da due giorni è uscito a tappeto un po' dappertutto. Secondo in classifica nel box office italiano di ieri è "Cry Macho" con 130 mila euro in 467 sale, malgrado l'appoggio di Daniele Capezzone e le battute di Zerocalcare. Terzo "Ghistbusters: Legacy" con 113 mila euro e un totale di 2,1 milioni, quarto "Clifford" con 108 mila euro, quarto "L'uomo dei ghiacci" con LIam Neeson con 75 mila euro.

encanto

A Torino si è concluso il 39° Torino Film Festival, francamente meno seguito dal pubblico rispetto agli anni pre-Covid. Ha vinto un'opera prima turca dedicata agli infortuni sul lavoro, "Between Two Dawns" di Selman Secar, premio speciale a un'altra opera prima, "El Planeta" di Amalia Ulman. premio speciale anche a "Feather" di Omar El Zohairy. Migliore attrice è la coreana Gong Seung-yeon per "Aloners" di Hong Seong-eun e miglior attore Franz Rogowski per "Grosse Freheit" di Sebastian Meise.

paolo sorrentino 1 e' stata la mano di dio paolo sorrentino sul set di e' stata la mano di dio filippo scotti - e stata la mano di dio