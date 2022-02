CIAK, MI GIRA! - IN AMERICA LA NOTIZIA È CHE DOPO IL DOMINIO ASSOLUTO AL BOX-OFFICE PER UN MESE E MEZZO, “SPIDER-MAN”, FORTE DI UN INCASSO DI 741 MILIONI DI DOLLARI CHE DIVENTANO 1,6 MILIARDI GLOBALI È FINALMENTE SCESO DAL TRONO - E’ PRIMA CON UN INCASSO DI 9,6 MILIONI DI DOLLARI AL PRIMO GIORNO CHE DIVENTANO 20 CON LE ANTEPRIME LA COMMEDIA SOLO PER AMERICANI “JACKASS FOREVER”, QUARTO EPISODIO DELLA SAGA COMICA “THE JACKASS”, ARRIVATO DOPO UNDICI ANNI DI ATTESA… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Liberi! Finito Sanremo, premiata la coppia Mahmood Blanco, possiamo tornare finalmente al cinema… Certo, si fa per dire. Vista la situazione attuale. Intanto stasera su Rai Uno arriva la prima puntata della terza stagione del kolossal “L’amica geniale” tratto dalla saga di Elena Ferrante, stavolta con la regia di Daniele Luchetti, che sequestrerà gran parte del pubblico di Sanremo. Comunque ieri qualcuno al cinema ci è andato, pur nella totale mancanza di novità nelle prime visioni. “Nightmare Alley - La fiera delle illusioni” di Guillermo Del Toro con Bradley Cooper e Cate Blanchett è solidamente primo con 135 mila euro e un totale di 1 milione di euro. Meglio che niente.

“Il lupo e il leone” è secondo con 128 milioni di euro e un totale di 1,4 milioni. Terzo “Spider-Man: No Way Home” con 101 mila euro e un totale di 23, 8 milioni, ma è difficile che arrivi a 30 milioni. Seguono “King Richard” con 44 mila euro e un totale di 1,2 e “Me contro te Il Film: Persi nel tempo” con 41 mila euro e un totale di 3, 2 milioni, che dovrebbe rappresentare tutto il cinema italiano.

In America la notizia è che dopo il dominio assoluto al box-office per un mese e mezzo, “Spider-Man”, forte di un incasso di 741 milioni di dollari che diventano 1,6 miliardi globali è finalmente sceso dal trono. E’ prima con un incasso di 9,6 milioni di dollari al primo giorno che diventano 20 con le anteprime la commedia solo per americani “Jackass Forever”, quarto episodio della saga comica “Jackass”, arrivato dopo undici anni di attesa, con la regia di Jeff Tremaine e il cast composto da Johnny Knoxville, Steve-O, Wee Man. Curiosamente è stato trattato molto bene dalla critica.

Al secondo posto troviamo invece con 3,4 milioni al primo giorno il fantascientifico-catastrofistico “Moonfall” di Roland Emmerich, regista specializzato in polpettoni fracassoni dove l’umanità sta per soccombere. Trattato maluccio dalla critica america, vorrei anche vedere…, ha un bel cast con halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley e Donald Sutherland.

Il problema nel film di Emmerich è che la luna, la nostra amata luna, sta per staccarsi dalla proprio orbita. So cazzi… Al terzo posto torna “Spider-Man: No Way Home”, al quarto “Scream” è così via. Co-prodotto dai fratelli Huayi “Moonfall” avrà una grande distribuzione in Cina, dove “Spider-Man” non ha ancora messo piede, e dove sta trionfando il polpettone di guerra “Water Bridge”, sequel del potente e già propagandistico “The Battle at Lake Changjin”, che ha incassato in soli due giorni 168 milioni di dollari e che ogni cinese sarà obbligato a vedere.

E’ andato molto bene anche il più divertente e meno impegnato “Too Cool To Kill”, 66 milioni in due giorni, mentre si segnala l’arrivo, sugli schermi cinesi dell’ultimissimo film di Zhang Yimou, “Snipers”, girato assieme alla figlia, Zhang Mo.

