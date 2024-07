CIAK, MI GIRA! - ANCHE CON 40° “INSIDE OUT 2” ALLA FINE HA SEMPRE IL SUO PUBBLICO. IERI HA INCASSATO 184 MILA EURO PORTANDO 26 MILA SPETTATORI AL CINEMA (306 SALE). LO INSEGUE IL CATASTROFICO “TWISTERS” CON 77 MILA EURO. IERI AL BARBERINI IN SALA 5 SAREMO STATI IN 25 SPETTATORI ALLE 19, 30. NEANCHE MALE. MA ERA MEGLIO IL VECCHIO “TWISTER”. O FORSE ERAVAMO PIÙ BOCCALONI NOI SPETTATORI DI TRENT’ANNI DA. TERZO POSTO PER “IMMACULATE” - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Come vanno gli incassi? Anche con 40° “Inside Out 2” della Pixar alla fine ha sempre il suo pubblico. Ieri ha incassato 184 mila euro portando 26 mila spettatori al cinema (306 sale) per un totale di 41 milioni 415 milioni di euro. Lo insegue, ma non con grande convinzione, il catastrofico “Twisters” diretto da Lee Isaac Chung (del ben più sofisticato“Minari”) con Daisy Edgar-Jones, Glen Powell, Anthony Ramos e Maura Tierney, 77 mila euro, 10 mila spettatori in 317 sale per un totale in tre giorni di 189 mila euro.

Ieri al Barberini in sala 5 saremo stati in 25 spettatori alle 19, 30. Neanche male. Ma era meglio il vecchio “Twister” di Jan De Bont ideato da Michael Crichton con Helen Hunt e Bill Paxton. O forse eravamo più boccaloni noi spettatori di trent’anni da. Terzo posto per l’horror “Immaculate” con Sydney Sweeney con 23 mila euro, tremila spettatori e un totale di 405 mila euro.

Quarto posto per l’anime “Blue Lock” con 18 mila euro e un totale di 66 mila euro. La commedia “Fly Me To The Moon” con Channing Tatum e Scarlett Johansson è quinta con 14 mila euro e un totale di 311 mila euro. Il thriller con Liam Neeson “Era mio figlio - Longing” è sesto con 12 mila euro, 3.303 spettatori, mentre “L’ultima vendetta” è settimo con 10 mila euro.

Tra le new entries troviamo al nono posto “L’invenzione di noi due” con Lino Guanciale e Silvia D’Amico che fanno i veronesi, 7 mila euro, il documentario sul Bologna “Un altro calcio” è 11° con 5.243 euro e 720 spettatori, l’horror argentino “When Evil Lurks” diretto da Demiam Rugna, già considerato un maestro a livello dei grandi, con Ezekiel Rodriguez, Silvina Sabatier, Demian Salomon, è 12° con 4.450 euro, 631 spettatori. E “Padre Pio” di Abel Ferrara con Shia Labeouf come Padre Pio e Asia Argento come peccatrice è 28° con 1430 euro, 223 spettatori in 56 sale.

