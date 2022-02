CIAK, MI GIRA - ANCHE IERI “ASSASSINIO SUL NILO” ERA IN TESTA ALLA CLASSIFICA ITALIANA CON 152 MILA EURO PARI A 23.649 SPETTATORI. “MARRY ME” CON JENNIFER LOPEZ E OWEN WILSON, CHE HA VINTO IN AMERICA A SAN VALENTINO, DA NOI IERI SI DOVEVA ACCONTENTARE DEL SECONDO POSTO - INCREDIBILMENTE, DA SETTIMANE, NON ARRIVANO PIÙ COMMEDIE ITALIANE SUI NOSTRI SCHERMI. MENTRE TUTTI O QUASI I NOSTRI COMICI MAGGIORI SI VEDRANNO IN TV A “LOL 2” - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Anche ieri “Assassinio sul Nilo” di Kenneth Branagh era in testa alla classifica italiana con 152 mila euro pari a 23.649 spettatori, con un totale di 2, 2 milioni di euro, che globalmente arrivano a 36 su un budget da 160 milioni di dollari.

La commedia “Marry Me – Sposami” con Jennifer Lopez e Owen Wilson, che ha vinto in America nella giornata di San Valentino con 3 milioni di dollari, da noi ieri si doveva accontentare del secondo posto con 44 mila euro e 6.924 spettatori per un totale di 519 mila euro. Globalmente è a a19 milioni di dollari.

Terzo posto per “Nightmare Alley” di Guillermo Del Toro con 20 mila euro e un totale di 1,5 milioni, quarto “Spider-Man: No Way Home” con 15 mila euro. A livello globale domina l’intera stagione con 1 miliardo e 800 milioni di dollari che probabilmente arriveranno a 2 miliardi tondi.

Nella top ten rientrano ben due film italiani, “Piccolo corpo” di Laura Samani, settimo in classifica con 6.441 euro e il nuovo venuto “Perdutamente”, il bel documentario sull’Alzheimer diretto da Paolo Ruffini e distribuito dall’Istituto Luce, in sala per tre giorni, ottavo con 6.371 euro.

Incredibilmente, da settimane, non arrivano più commedie italiane sui nostri schermi. Mentre tutti o quasi i nostri comici maggiori si vedranno in tv a “Lol 2”.

Nelle classifiche internazionali vediamo che “Dune” di Denis Villenueve ha sbancato il botteghino in Cina con 39, 5 milioni di dollari nel weekend per un totale cinese di 79 milioni, portando così gli incassi globali del film a 691 milioni di dollari.

“Dune” trionfa anche a Taiwan con 5,5 milioni, In Giappone vince invece “West Side Story” di Steven Spielberg con 1,1 milioni di euro e gli incassi globali del film arrivano alla modesta cifra di 67 milioni di dollari.

