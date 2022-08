CIAK, MI GIRA - ANCHE IERI “MINIONS 2” HA PORTATO A CASA UN BELL’INCASSO, 484 MILA EURO CON 71 MILA SPETTATORI DIVISI IN 374 SALE PER UN TOTALE DI 6 MILIONI 438 MILA EURO. IL PICCOLO FILM COMICO SICILIANO, “UN MONDO SOTTO SOCIAL”, DEBUTTA AL QUINTO POSTO E FA RETROCEDERE IL GIÀ POCO FORTUNATO “IL PATAFFIO” AL SETTIMO – LEGGO CHE È CHIUSO PER SEMPRE LO STORICO CINEMA ROMANO KING E CHE IL 40% DELLE SALE ITALIANE È A RISCHIO DI NON RIAPERTURA. DISASTRO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Anche ieri “Minions 2” ha portato a casa un bell’incasso, 484 mila euro con 71 mila spettatori divisi in 374 sale per un totale di 6 milioni 438 mila euro.

Vedo che parte delle sale di “Minions2”, diciamo 169, sono andate a un piccolo film comico siciliano prodotto e distribuito da Medusa, “Un mondo sotto social” di e con Claudio Casisa e Annandrea Vitrano, che ha debuttato ieri al quinto posto con 15 mila euro e 2,157 spettatori.

Di solito la Sicilia risponde meglio. Si vede che sono tutti ancora al mare. Questo film per ragazzini fa retrocedere il già poco fortunato “Il Pataffio” al settimo posto con 6 mila euro e 994 spettatori. Eppure ho visto che un trailer del Pataffio era stato posizionato proprio prima della prima puntata dell’attesissima serie “House of the Dragon”.

Chissà se ha portato al cinema qualche spettatore. In realtà c’è poco da scherzare. Leggo che è chiuso per sempre lo storico cinema romano King e che il 40% delle sale italiane è a rischio di non riapertura. Disastro.

