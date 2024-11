CIAK, MI GIRA! - ANCHE DI MARTEDÌ, “IL GLADIATORE II” SEGUITA A PORTARE SPETTATORI AL CINEMA. IERI HA INCASSATO 341 MILA EURO CON 47 MILA SPETTATORI - “IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA” È SECONDO CON 244MILA EURO - LA RIEDIZIONE DI “PULP FICTION” IN OCCASIONE DEL TRENTENNALE DEL FILM (PASSA IL TEMPO, VERO?), ARRIVA A 121 MILA EURO, CON 16 MILA SPETTATORI - NON SO SE QUEST’ANNO ESISTA UN FILM CHE ABBIAMO ASPETTATO E GUSTATO COME “PULP FICTION”, CHE FU UNA VERA E PROPRIO RIVOLUZIONE QUANDO LO VEDEMMO A CANNES E CANCELLÒ IL CINEMA DI DAVID LYNCH … - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

il gladiatore ii

“Forza e onore”. Anche di martedì, “Il gladiatore II” di Ridley Scott seguita a portare spettatori al cinema. Ieri ha incassato 341 mila euro con 47 mila spettatori e un totalone di 4 milioni 360 mila euro. “Il ragazzo dai pantaloni rosa” di Margherita Ferri, anche questo distribuito dalla Eagle, è secondo con 40 mila spettatori e un incasso di 244 mila euro per un totale di ben 3 milioni 531 mila euro. Mica male… La riedizione di “Pulp Fiction” di Quentin Tarantino in occasione del trentennale del film (passa il tempo, vero?), arriva a 121 mila euro, con 16 mila spettatori e un totale di 218 mila euro.

john travolta samuel l. jackson pulp fiction

Certo, non so se esista un film quest’anno che abbiamo aspettato e gustato come “Pulp Fiction”, che fu una vera e proprio rivoluzione quando lo vedemmo a Cannes. Io scrissi sull’”Espresso”, quando era l’”Espresso”, che cancellò il cinema di David Lynch. Proprio a Cannes avevo salutato come un capolavoro “Cuore selvaggio” di Lynch, che aveva aperto la strada, senza saperlo, alla rivoluzione tarantiniana. Ma “Pulp Fiction” andava oltre. Luca Guadagnino da anni mi rimprovera questa frase, ma purtroppo allora era vero, è quello che accadde.

uma thurman pulp fiction 1

Lynch sembrò non vecchio, non lo direi mai, ma superato rispetto a “Pulp Fiction” che, in fondo, giocava sugli stessi temi e sullo stesso tipo di violenza. Senza la stessa profondità, ma con maggiore giocosità. Lo stesso pubblico che aveva benedetto “Cuore selvaggio” benedisse “Pulp Fiction” e lanciò la stella di Tarantino, che è andata avanti almeno fino a “The Hateful Eight”, ma che in “C’era una volta a Hollywood” ha avuto modo di lanciare la Mikey Madison di “Anora” e la Margaret Qualley di “The Substance”. Entrambi film post-tarantiniani.

pulp fiction 6

Ricordo due tre anni dopo l’uscita di “Pulp Fiction” un dotto critico che fece il punto su Lynch, perché tutto partiva dal cinema di Lynch e, in realtà, anche da autori scomparsi come lo scrittore Philip Ridley, che aveva scritto la sceneggiatura di “The Crays” e aveva diretto un omaggiatissimo a Cannes nel 1990 “The Reflecting Skin”, che anticipavano Tarantino&co. Lynch, che pur girò capolavori come “Strade perdute” e “Una storia vera”, riuscì a risollevarsi solo una decina d’anni dopo con il successo internazionale di “Mulholland Drive”.

berlinguer la grande ambizione

Al quarto posto in classifica troviamo il rigorosissimo film di Clint Eastwood, 94 anni, “Giurato numero 2” con Nicholas Hoult e Toni Colette, 104 mila euro, 16 mila spettatori e un totale di 1 milione 258 mila euro. Il documentario “One Direction: This Is Us” è quinto con 46 mila euro e un totale di 93 mila euro. “Berlinguer: La grande ambizione” di Andrea Seghre, che è stato visto e benedetto in questi giorni anche dal presidente Mattarella, segue con 44 mila euro, 7 mila spettatori e un totale di 3 milioni 154 mila euro.

margaret qualley the substance

“Parthenope” di Paolo Sorrentino è settimo con 42 mila euro, 6 mila spettatori e un totalone di 7 milioni 102 mila euro. “The Substance” di Coralie Fargeat con Demi Moore e Margaret Qualley è ottavo con 33 mila euro e un totale di 2 milioni 275 mila euro, seguito da “Uno rosso” con Dwayne Johnson con, sostanzialmente, la stessa cifra e un totale di 1 milione 885 mila euro.

