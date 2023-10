CIAK, MI GIRA - BAU! I CAGNETTI ANIMATI DI “PAW PATROL: IL SUPERFILM”, DOMINANO LA SCENA DEL WEEKEND IN TUTTO IL MONDO, O QUASI - NEL WEEKEND ITALIANO SONO TERZI CON 715 MILA EURO, DIETRO A “ASSASSINIO A VENEZIA”, PRIMO CON 931 MILA EURO, E ALL’HORROR AUSTRALIANO “TALK TO ME”, SECONDO CON 737 MILA EURO. MA IERI ERANO CLAMOROSAMENTE IN TESTA CON 320 MILA EURO, 46 MILA SPETTATORI. CHI LI REGGEVA PIÙ I BAMBINI A CASA? DOVEVAMO PENSARCI. LA VITTORIA DI “PAW PATROL” CI RIPORTA ALLA REALTÀ DEI FINE SETTIMANA PASSATI CON LA FAMIGLIA… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

paw patrol, il super film

Bau! I cagnetti animati che un asteroide riempie di superpoteri protagonisti di “Paw Patrol: Il superfilm”, sequel da 30 milioni di dollari di budget di un successo della Paramount e Nickelodeon di un anno fa, dominano la scena del weekend in tutto il mondo, o quasi, con 23 milioni di dollari di incasso in America e altri 23 e qualcosa che vengono dai 45 mercati internazionali dove è uscito per un totale di 47 milioni. Non male.

talk to me

Nel weekend italiano, i cagnetti di “Paw Patrol: Il superfilm” sono terzi con 715 mila euro dietro a “Assassinio a Venezia” di e con il baffuto Kenneth Branagh, primo con 931 mila euro, e l’horror australiano “Talk To Me” dei fratelli Philippou, secondo con 737 mila euro, ma nella giornata di ieri, domenica, sono clamorosamente primi con 320 mila euro, 46 mila spettatori per un totale, in cinque giorni, di 718 mila euro. Chi li reggeva più i bambini a casa? Dovevamo pensarci. La vittoria di “Paw Patrol” ci riporta alla realtà dei fine settimana passati con la famiglia. Solo in Cina si ferma a un sesto posto con solo 5, 3 milioni di dollari di incasso.

assassinio a venezia. 8

“Assassinio a Venezia” di e con Kenneth Branagh, ieri era al secondo posto in Italia con 289 mila euro e 37 mila spettatori, ha comunque dominato il weekend nostrano con 931 mila euro, arrivando così a un totale italiano di 6, 4 milioni di euro. In America, dove non è andato bene, questo weekend è sesto con 3, 8 milioni, un totale di 31 milioni e un incasso globale di 89 milioni di dollari. “Talk To Me”, ieri al terzo posto in classifica con 209 mila euro, 26 mila spettatori, è secondo nel weekend con un totale di 737 mila euro. Quarto posto nel weekend per il sofisticato “Asteroid City” di Wes Anderson con Scarlett Johansson, Bill Murray e Tom Hanks con 517 mila euro.

the creator

Scivola al quinto posto “The Creator” di Gareth Edwards con 516 mila euro, ma era quinto anche ieri con 163 mila euro e 21 mila spettatori. Il potente “Oppenheimer” di Christopher Nolan mantiene il sesto posto con 447 mila euro e un totalone di 27 milioni e 34 mila euro. Segue al settimo posto “Gran Turismo” con 399 mila euro e un totale di 1 milione 634 mila euro Ottavo posto per “Io capitano” di Matteo Garrone, appena stato premiato al Festival di San Sebastian come miglior film europeo per il pubblico, con 386 mila euro nel weekend, e un totale di 2 milioni 487 mila euro.

the creator

Solo decima la commedia di Roman Polanski “The Palace” con 184 mila euro nel weekend. Proprio pochino. Si può perdonare a Polanski qualche molestia sessuale del passato, ma non certo scivolare nel cinepanettone all’italiana. In America “Paw Patrol: Il superfilm” con 23 milioni di dollari d’incasso, e 30 di budget, si impone nettamente sull’horror “Saw X”, che incassa 18 milioni e ne costa 11, 3. Ancora peggio è andato “The Creator”, terzo con 14 milioni che diventano 32 con i mercati internazionali. In Cina “Paw Patrol” con il suo incassuccio da 5, 3 milioni è fuori dalla classifica dei primi cinque, dominata dal nuovo film di Zhang Yimou “Under the Light”, che ha incassato 63 milioni di dollari al suo primo weekend e dovrebbe farne qualcosa come 250/300

the palace di roman polanski

. Il precedente film di Zhang Yimou, che ha oggi 72 anni, “Full River Red”, uscito a gennaio, successo dell’anno, aveva incassato 673 milioni di dollari. Zang Yimou diventa così, con un miliardo o quasi incassato nel 2023 il regista dell’anno. Al secondo posto in Cina troviamo “The Ex Files 4: Marriage Plan” con. 54 milioni, terzo il film di guerra in Corea “The Volunteers: To The War” di Chen Kaige con 34, 7 milioni, quarto “Operation Moscow” di Herman Yau e Andy Lau con 23, 2.

