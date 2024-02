CIAK, MI GIRA - IL BIOPIC “BOB MARLEY: ONE LOVE” RIMANE SALDAMENTE AL COMANDO DELLA CLASSIFICA ITALIANA ANCHE IERI, CON 433 MILA EURO E UN TOTALE DI 797 MILA EURO. LO SEGUE MOLTO DA VICINO IL NUOVO CAMPIONE DEL CINEMA D’ARTE, “LA ZONA D’INTERESSE” DI JONATHAN GLAZER - IL PRIMO FILM ITALIANO IN CLASSIFICA È “ROMEO È GIULIETTA” DI GIOVANNI VERONESI. “VOLARE” DI MARGHERITA BUY CHE HA PAURA DI VOLARE (MA SI PUÒ FARE UN FILM PARTENDO DA QUESTA IDEA?) È DECIMO CON 96 MILA EURO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Il biopic su Bob Marley re del reggae, “Bob Marley: One Love” rimane saldamente al comando della classifica italiana anche ieri, sabato 25 febbraio, con 433 mila euro, 55 mila spettatori in 402 sale per un totale di 797 mila euro. Non è un gran film, ma ha il suo pubblico.

Lo segue molto da vicino il nuovo campione del cinema d’arte, “La zona d’interesse” di Jonathan Glazer con Sandra Huller, il film che devi aver visto per parlarne a cena con gli amici a Prati e dintorni, 291 mila euro, 41 mila spettatori in 291 sale, cioè 100 in meno di Bob Marley, e un totale di 489 mila euro.

Al terzo posto, un altro film d’arte che è molto piaciuto al pubblico di Prati e dintorni, “Past Lives” di Celine Song, 261 mila euro, 36 mila spettatori in 461 sale e un totale di 1 milione 803 mila euro.

Col pubblico dei ragazzini del sabato sale al quarto posto “Emma e il giaguaro nero” di Gilles De Maitres, 187 mila euro, 22 mila spettatori in 353 sale e un totale di 290 mila euro. Sale anche l’horror con piscina assassina “Night Swim”, 187 mila euro, 22 mila spettatori in 248 sale e un totale di 312 mila euro.

“Poor Things” di Yorgos Lanthimos con Emma Stone si ferma al sesto posto, 180 mila euro, 23 mila spettatori in 265 sale e un totalone di 7, 8 milioni di euro. Il primo film italiano in classifica è “Romeo è Giulietta” di Giovanni Veronesi con Pilar Fogliati che si finge uomo col naso alla De Rege, 150 mila euro, 21 mila spettatori in 444 sale, un’esagerazione, 990 mila euro.

Scende all’ottavo posto l’anime “Demon Slayer – Kimetsu no yaiba” con 146 mila euro, 17 mila spettatori in 193 sale e un totale di 359 mila euro.

Ma in America ha esordito venerdì al primo posto con 5 milioni e mezzo di dollari e globalmente è già a 17.

Nono posto per il disastroso “Madame Web” con Dakota Johnson e Sydney Sweeney, 122 mila euro, 15 mila spettatori in 296 sale e un totale di 1,1 milioni, mentre “Volare” di Margherita Buy che ha paura di volare (ma si può fare un film partendo da questa idea?) è decimo con 96 mila euro, 14 mila spettatori e un totale di 156 mila euro. Nientedeché. Ma tanto il 28 arriva “Dune 2” e qualcosa per gli esercenti cambierà.

