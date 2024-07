CIAK, MI GIRA! - BOOM! È USCITO CON GRANDE SPOLVERO L'ATTESO "DEADPOOL & WOLVERINE" E CI SI PREPARA AL PIÙ RICCO WEEKEND DELLA STAGIONE. SOLO IL TRAILER DEL FILM, CON 365 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI IN 24 ORE, È IL PIÙ VISTO DELL'ANNO. QUESTO PORTEREBBE IL KOLOSSAL MARVEL R-RATED DA 200 MILIONI DI DOLLARI (PIÙ 100 DI PROMOZIONE) A UN INCASSO NEL SUO PRIMO WEEKEND TRA I 160 E I 170 MILIONI DI DOLLARI - IN ITALIA AL SUO SECONDO GIORNO IN SALA HA INCASSATO 1 MILIONE 82 MILA EURO PORTANDO AL CINEMA 137 MILA SPETTATORI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

DEADPOOL 3

Boom! È uscito con grande spolvero l'atteso "Deadpool & Wolverine" di Shawn Levy con Hugh Jackman e Ryan Reynolds e ci si prepara al più ricco weekend della stagione. Alla faccia delle elezioni e delle guerre, solo il trailer del film con 365 milioni di visualizzazioni in 24 ore è il più visto dell'anno. Questo porterebbe questo kolossal Marvel R-rated da 200 milioni di dollari (più 100 di promozione) a un incasso nel suo primo weekend tra i 160 e i 170 milioni di dollari con 4200 sale americane. Ma per Variety potrebbero arrivare a 190-200 milioni.

Deadpool & Wolverine

L'ultimo "Deadpool" arrivò a 132 milioni. Ma qui c'è il grande ritorno di Hugh Jackman come Wolverine, atteso da vent'anni dai fan del personaggio. Senza scordare che un grande successo come "Twisters", pur sceso del 50% alla seconda settimana, dovrebbe incassare ancora parecchio questo weekend. In Italia al suo secondo giorno in sala "Deadpool&Wolverine" incassa 1 milione 82 mila euro portando al cinema 137 mila spettatori per un totale di 3 milioni 201 mila euro. In Francia al primo giorno ha portato al cinema 265 mila spettatori.

Un oggi alla volta

Secondo posto, da noi, per "Inside Out 2" con 114 mila euro, 16 mila spettatori, e un totale di 42 milioni 999 mila euro. "Twisters" di Lee Isaac Chung con Daisy Edgar Jones e Glenn Powell è terzo con 32 mila euro, 5 mila spettatori e un totale davvero modesto di 864 mila euro. Primo film italiano, al quarto posto, è la commedia giovanile "Un oggi alla volta" di Nicola Conversa con Tommaso Cassissa e Ginevra Francesconi, 8 mila euro mille spettatori. Ma non abbiamo anche noi un "Deadpool&Wolverine" all'italiana? Vabbè...

