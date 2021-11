CIAK, MI GIRA! - BUONE NOTIZIE? INSOMMA… “FREAKS OUT” DI GABRIELE MAINETTI IERI È PRIMO IN CLASSIFICA CON 75 MILA EURO, MA OGGI ESCE IL POTENTE “ETERNALS” DI CHLOE ZHAO CON TUTTI I SUOI EROI DELLA MARVEL E DUBITO CHE POSSA REGGERE L’IMPATTO - UNICO TENTATIVO DI USCIRE DALLA MEDIOCRITÀ DELLA COMMEDIA SEMPRE-CON-GLI-STESSI-ATTORI O DEL MÉLO MORETTIANO O POST-MORETTIANO, “FREAKS OUT” POTREBBE AVERE UNA ONDATA POSITIVA DI RITORNO. NON SO QUANTO FORTE, MA IL FILM È PIACIUTO PROPRIO AL PUBBLICO PER IL QUALE ERA STATO IDEATO. NON È POCO…

Marco Giusti per Dagospia

Buone notizie? Insomma… “Freaks Out” di Gabriele Mainetti ieri è primo in classifica con 75 mila euro, e un totale di 1 milione, su “Madres paralelas” di Pedro Almodovar con 73 mila euro e un totale di 1,1 milioni, ma oggi esce il potente “Eternals” di Chloe Zhao con tutti i suoi eroi della Marvel e dubito che possa reggere l’impatto.

Domani 4 novembre escono anche il divertente “Ultima notte a Soho” di Edgar Wright, il Leone d’Oro vincitore di Venezia “La scelta di Anne” di Audrey Diwan, “Io sono Babbo Natale” di Edoardo Falcone con Gigi Proietti nella sua ultima interpretazione, “Il bambino nascosto” di Roberto Andò con Silvio Orlando, “il cartone animato italiano, anzi napoletano, “Yaya e Lennie” di Alessandro Rak.

“Freaks Out”, che ha molto diviso il pubblico, e molti ragazzi lo difendono in quanto unico tentativo di film genere ricco all’italiana, unico tentativo di uscire dalla mediocrità della commedia sempre-con-gli-stessi-attori o del mélo morettiano o post-morettiano, potrebbe avere una ondata positiva di ritorno. Non so quanto forte, ma il film è piaciuto proprio al pubblico per il quale era stato ideato. Non è poco.

In streaming, stiamo aspettando “Vita da Carlo” di Carlo Verdone, in onda su Amazon Prime dal 5 novembre. Lo so, direte che è tutta romanità, anche se non è niente rispetto alla napoletanità dirompente dei film alti di Sorrentino-Martone-Servillo-Orlando, per non parlare dell’ultima stagione di “Gomorra”…

