Marco Giusti per Dagospia

il signore delle formiche 2

Col cinema a 3,50 euro e con una campagna elettorale ormai ultimi sgoccioli che ha tra i suoi hit i video per Tik Tok di Berlusconi e la mosca, Berlusconi e le donne, Berlusconi e i comunisti, le prove muscolari della Meloni e un Conte totalmente rigenerato dai sondaggi più segreti che crescono di giorno in giorno come la gente, anche la più ottusa, capisce che c’è in ballo il reddito di cittadinanza, e un Letta un po’ provato, anche ieri un film per vecchi lettori di Repubblica come “Il signore delle formiche” di Gianni Amelio risulta primo in classifica con 79 mila euro e ben 22.260 spettatori in 365 sale, cioè ben 60 spettatori a sala, per un totale che ha finalmente superato il milione (1.054.635).

penelope cruz l immensita

Magari quest’idea del cinema a 3,50 euro funziona, almeno per riportare gente al cinema. “Minions2” infatti è secondo con 75 mila euro, 21.614 spettatori in 282 sale per un totale di 13 milioni di euro e mezzo. Cioè 75 spettatori a sala. Anche meglio. Terzo posto per “L’immensità” di Emanuele Crialese con 67 mila euro, 19.190 spettatori con 315 sale per un totale di 379 mila euro. 60 spettatori a sala come “Il signore delle formiche”. Stesso pubblico. “Maigret” di Patrice Leconte è ottavo con 39 mila euro, 11032 spettatori in 170 sale e un totale di 266 mila euro. 64 spettatori a sala.

E stato tutto bello. Storia di Paolino e Pablito

Il documentario di Walter Veltroni su Paolo Rossi, “E’ stato tutto bello – Storia di Paolino e Pablito”, al secondo giorno di programmazione è invece 13° con 7 mila euro, 2.143 spettatori in 172 sale. Quindi 12 spettatori in sala. Non mi sembra che ci sia tutto questo interesse. Perfino “Bentu” di Salvatore Mereu, piccolo e bellissimo film d’arte sardo che vi consiglio, costruito sul ruolo del vento nella raccolta del grano, ieri, al 23° posto, ha raccolto 449 spettatori in 8 sale, cioè 65 spettatori a sala. Il massimo della giornata.

dont worry darling 9

Domani escono un bel po’ di film, da “Ti mangio il cuore” di Pippo Mezzapesa con Elodie femme fatale modello Elena di Troia che scatena la guerra fra due famiglie del Gargano, il fantascientifico-distopico “Don’t Worry, Darling” di Olivia Wilde con Florence Pugh, Harry Styles e la stessa Olivia Wilde. Va visto per la strepitosa Florence Pugh.

BEAST

Il potente avventuroso con caccia al leone feroce “Beast” di Baltasar Kormakur con Idris Elba. Il romanticone con eccesso di violini e problemi di maternità “I figli degli altri” di Rebecca Zlotowski con la bella Virginie Efira che si innamora di Roschdy Zem, separato con figlioletta. Senza scordare la riedizione di “Avatar” di James Cameron, distribuito sia in streaming che in sala, che ci prepara al tanto atteso sequel.

