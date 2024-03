CIAK, MI GIRA! - CI SIAMO. ENTRATO DEFINITIVAMENTE IN SCENA DOPO L’ANTEPRIMA DI DOMENICA, “KUNG FU PANDA 4” MOLLA QUATTRO SGANASSONI AI VERMONI-UBER DI “DUNE: PARTE DUE” E RIDEFINISCE LA CLASSIFICA. SALE INFATTI SUBITO AL PRIMO POSTO CON 361 MILA EURO E 50 MILA SPETTATORI E CONTRO I 63 MILA EURO, 8 MILA SPETTATORI DI “DUNE”. UN DIVARIO INCOLMABILE CHE AUMENTERÀ NEL WEEKEND. NIENTE DA FARE PER DUNE… - VIDEO

Kung Fu Panda 4

Marco Giusti per Dagospia

Ci siamo. Entrato definitivamente in scena dopo l’anteprima di domenica, “Kung Fu Panda 4” molla quattro sganassoni ai vermoni-Huber di “Dune: Parte due” e ridefinisce la classifica. Sale infatti subito al primo posto con 361 mila euro, 50 mila spettatori e un totale di 746 mila euro contro i 63 mila euro, gli 8 mila spettatori di “Dune parte due” arrivato da noi a 8, 6 milioni di euro. Un divario incolmabile che aumenterà nel weekend. Niente da fare per Dune.

riccardo scamarcio in race for glory audi vs. lancia 2

Terzo posto per il film di corse anglo-italo-tedesco “Race for Glory” di Stefano Mordini che vede Riccardo Scamarcio alla guida delle auto della Lancia contro le Audi di Daniel Bruhl, 34 mila euro, 5 mila spettatori e un totale di 774 mila euro. Al suo primo giorno in sala “May December” di Todd Haynes con la coppia di attrici rivali Natalie Portman – Julianne Moore è quarto con 31 mila euro e 5 mila spettatori. E’ un ottimo film di attori, anzi di attrici.

may december 3

Scende così al quinto posto con 29 mila euro e un totale di 3, 8 milioni il potente “La zona d’interesse” di Jonathan Glazer, ingiustamente accusato da molto critici di essere un film fighetto su un tema importante e, dopo il discorso di Glazer agli Oscar, accusato, lui, di essere antisemita da ben 100 uomini di cinema ebrei di Hollywood. Ma Glazer ha fatto un discorso che spiegava esattamente il film collocandolo nella giusta prospettiva storica

gael garcia bernal Another End

La new entry “Another End” di Piero Messina con Garcia Gael Bernal che ritrova grazie alla sorella medico, Berenice Bejo, la donna che ha perso in un incidente nel corpo di un’altra, Renate Reinsve, è sesto con 16 mila euro 2 mila spettatori. L’horror americano “Imaginary” settimo con 13 mila euro e un totale di 384 mila euro, seguito dal documentario “Food for Profit; con 12 mila euro e un totale di 138 mila euro. “Un altro ferragosto” finisce al nono posto, probabile fine corsa, con 11 mila euro, un totale di 1, 4 milioni di euro. E’ così.

Kung Fu Panda 4 the zone of interest 8 LA ZONA DI INTERESSE another end 8 another end 3 another end 6 another end 7 another end 5 another end 4 Another End LA ZONA DI INTERESSE race for glory audi vs. lancia 2 race for glory audi vs. lancia 3 race for glory audi vs. lancia 4 may december 6 natalie portman in may december may december 7 may december 4 may december 5 may december 1 may december 2 race for glory audi vs. lancia 5 riccardo scamarcio in race for glory audi vs. lancia 1 Kung Fu Panda 4 Kung Fu Panda 4 timothee chalamet in dune parte due 1 timothee chalamet in dune parte due timothee chalamet in dune parte due 2 DUNE PARTE DUE zendaya in dune parte due Kung Fu Panda 4