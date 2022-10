CIAK, MI GIRA - CLAMOROSO. ALMENO PER IL CINEMA ITALIANO... "IL COLIBRÌ " DI FRANCESCA ARCHIBUGI CON PIERFRANCESCO FAVINO E NANNI MORETTI, BERENICE BEJO E KASIA SMUTNIAK, MENTRE LE TRUPPE DELLA MELONI STANNO OCCUPANDO QUALSIASI SPAZIO, VINCE AL BOX OFFICE DEL WEEKEND CON 804 MILA EURO CONTRO IL TERZO E ULTIMO EPISODIO DELLA SAGA "HALLOWEEN". AHI! TRIONFO DEL VECCHIO CINEMA DI SINISTRA E DEL PUBBLICO DEL TRIANGOLO PRATI-PARIOLI-PINCIANO…

Marco Giusti per Dagospia

il colibri film

Clamoroso. Almeno per il cinema italiano... "Il colibrì " di Francesca Archibugi con Pierfrancesco Favino e Nanni Moretti, Berenice Bejo e Kasia Smutniak, mentre le truppe della Meloni stanno occupando qualsiasi spazio, vince al box office del weekend con 804 mila euro contro il terzo e ultimo episodio della saga "Halloween" riletta da David Gordon Green, "Halloween Ends", secondo con 731 mila euro con ben quattro giorni di programmazione.

halloween ends

Ahi! Trionfo del vecchio cinema di sinistra e del pubblico del triangolo Prati-Parioli-Pinciano. Va detto che "Halloween Ends" non ha funzionato come avrebbe dovuto nemmeno in America, dove incassa solo 41,3 milioni di dollari al suo esordio.

Colpa di "Smile" che resiste al secondo posto con 12 ,4 milioni di dollari. Al box office italiano è terzo "Ticket To Paradise" con George Clooney e Julia Roberts con 537 mila euro, seguito da "Stavamo bene insieme" con 294 mila euro e "Il ragazzo e la tigre" con 228 mila euro. "Smile" è solo sesto da noi con 175 mila euro. Mentre "Dante" di Pupi Avati e "Siccità " di Paolo Virzi' sono settimo e ottavo con 133 mila euro e 146 mila.

