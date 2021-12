CIAK, MI GIRA! - CLAMOROSO! ALLA FACCIA DEL COVID E DELLE NUOVE PAURE DI CONTAGIO, L’UOMO RAGNO TORNA A RIEMPIRE LE SALE. ANCHE IN ITALIA. “SPIDER-MAN: NO WAY HOME”, CON TOM HOLLAND, BENEDICT CUMBERBACHT E LA MERAVIGLIOSA ZENDAYA ARRIVA A 2 MILIONI E 915 MILA EURO DI INCASSO IN 1215 SALE, RIPORTANDO AL CINEMA 385 MILA SPETTATORI. QUALCOSA COME 2400 EURO A SALA. BOOM! - OGGI, PREPARATEVI, ESCE “DIABOLIK” DEI MANETTI BROS CON LUCA MARINELLI, MIRIAM LEONE E VALERIO MASTANDREA - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Clamoroso! Alla faccia del Covid e delle nuove paure di contagio, l’uomo ragno torna a riempire le sale.

Anche in Italia. “Spider-Man: No Way Home” di Jon Watts con Tom Holland, Benedict Cumberbacht come Doctor Strange e la meravigliosa Zendaya in versione ancora ragazzina riempiono le sale italiane con 2 milioni e 915 mila euro di incasso in 1215 riportando al cinema 385 mila spettatori. Qualcosa come 2400 euro a sala. Boom!

Il potente, sballatissimo, cafonissimo “House of Gucci” di Ridley Scott con Lady Gaga e Adam Driver, con 311 sale arriva a 211 mila euro con 27 mila spettatori. Tutto il resto scorre parecchio giù.

“I fratelli De Filippo” di Sergio Rubini è terzo con 29 mila euro di incasso, “Encanto” quarto con 18 mila. “Altri padri” di Mario Sesti 286 euro.

E oggi, preparatevi, esce “Diabolik” dei Manetti bros con Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea. Anche se qualche sito, come My Movies, ha sbagliato Diabolik e vedo che segna in cartellone all’Adriano il vecchio “Diabolik” di Mario Bava con John Phillip Law, che davvero uscì all’Adriano!

