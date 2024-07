CIAK, MI GIRA! - COME VANNO LE COSE AL CINEMA CON QUESTO CALDO? MALUCCIO. “INSIDE OUT 2” È SEMPRE AL COMANDO DELLA CLASSIFICA, MA HA DIMEZZATO L’INCASSO RISPETTO ALLE SETTIMANE SCORSE. IERI SOLO 495 MILA EURO CON 77 MILA SPETTATORI - AL SECONDO POSTO TROVIAMO LA RIEDIZIONE DI “HARRY POTTER E IL PRIGIONIERO DI AZKABAN” CON 85 MILA EURO - OGGI, MENTRE SI SCALPITA (È UN MODO DI DIRE) PER CAPIRE QUALI FILM ANDRANNO A VENEZIA, ESCONO DA NOI ALTRI FILM, COME LE DUE PARTI (SEI ORE IN TOTALE) DI “DOSTOEVSKIJ”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

inside out 2 7

Come vanno le cose al cinema con questo caldo? Maluccio. “Inside Out 2” della Pixar è sempre al comando della classifica, ma ha dimezzato l’incasso rispetto alle settimane scorse. Ieri solo 495 mila euro con 77 mila spettatori in 400 sale per un totale di 38 milioni 738 mila euro. In America, dove ha perso il primo posto che ha dovuto cedere a “Cattivissimo me 4”, il totale è di 543 milioni di dollari e il globale, come ben sappiamo di 1 miliardo 251 milioni di dollari. Difficile fare meglio.

harry potter e il prigioniero di azkaban.

“Cattivissimo me 4”, che da noi uscirà a agosto, ma sarebbe andato benissimo anche a luglio, ha un totale di 146 milioni di dollari e un globale di 255 milioni. In Italia, al secondo posto, troviamo la riedizione di “Harry Potter e il prigioniero di Akzaban” con 85 mila euro, 13 mila spettatori e un totale di 533 mila euro. “A Quiet Place. Giorno 1” con Lupita Nyong’O e un gattino è terzo con 34 mila euro, 5 mila spettatori e un totale di 978 mila euro. Il totale americano è di 99 milioni che diventano 183 milioni globali.

dostoevskij dei fratelli d'innocenzo 7

Il floppone di Kevin Costner, “Horizon. An American Saga. Parte 1”, è quarto con 23 mila euro, 3.766 spettatori e un totale di 236 mila euro. In America ha incassato 23 milioni di dollari che diventano 25 totali. Con 100 milioni di dollari di budget capisco che la Warner Bros, che lo distribuisce, abbia deciso di eliminare l’uscita della seconda parte a agosto. Andrà direttamente in streaming. Era inevitabile. Oggi, mentre si scalpita (è un modo di dire) per capire quali film andranno a Venezia, escono da noi altri film, come le due parti (sei ore in totale) della serie Sky dei fratelli D’Innocenzo “Dostoevskij” con Filippo Timi alla ricerca di un serial killer.

A Quiet Place. Giorno 1

Lo potete vedere sia diviso, che tutto assieme. Per la rassegna Bimbi Belli di Nanni Moretti all’arena del Sacher a Roma è la volta di “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi. Certo sarà un bello show l’incontro tra Nanni Moretti e Paola Cortellesi. Per Cinema in Piazza trovate invece “F For Fake” di Orson Welles a Piazza San Cosimato, Dragon Ball alla Cervelletta e il bellissimo “Summer of Soul” a Monte Ciocci.

c'e ancora domani 4

In sala trovate anche “Fly Me To The Moon” di Greg Berlanti con Scarlett Johansson e Channing Tatum, dove è ricostruita la storia del finto atterraggio sulla luna, filmato per far credere al mondo che le cose sono andate bene. Non ha grande status. Molto quotato dai critici americani invece è l’horror con suore “Immaculate” di Michael Mahan con Sydney Sweeney, Alvaro Morte, Benedetta Porcaroli, Simona Tabasco, Giorgio Colangeli, dove la protagonista, la maggiorata Sydney Sweeney vestita da suora finisce in un monastero in Italia e scopre i terribili segreti del posto. Poi “Cult killer” di John Keeyes con Alice Eve e Antonio Banderas, “Non riattaccare” di Manfredi Lucibello con Barbara Ronchi e Claudio Santamaria.

