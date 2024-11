CIAK, MI GIRA! - I FAN DI “INTERSTELLAR”, PRESENTATO IERI IN RIEDIZIONE PER I 10 ANNI, HANNO FATTO VINCERE LA GIORNATA AL LORO FILM PREFERITO CON UN INCASSO DI 157 MILA EURO - SECONDO POSTO PER “IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA”, CON 92 MILA EURO, MENTRE "TERRIFIER 3" È TERZO, 75MILA EURO - "PARTHENOPE" IERI AL QUARTO POSTO CON 67 MILA EURO, MA CON UN TOTALONE DI 6 MILIONI 307 MILA EURO CHE LO PORTANO AL QUINTO POSTO, UNICO FILM ITALIANO, TRA I DIECI FILM PIÙ VISTI DELLA STAGIONE. QUESTI 6 MILIONI DIMOSTRANO CHE SI PUÒ RIPORTARE IL CINEMA A VEDERE I NOSTRI FILM… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

interstellar

Come vanno gli incassi del lunedì? Con l’arrivo su Rai Uno dell’ultima stagione dell’”Amica geniale”, stavolta diretta da Laura Bispuri, e supervisionata da Saverio Costanzo, credo che solo i giovani siano andati al cinema. I giovani e i fan di “Interstellar” di Christopher Nolan, che, presentato ieri riedizione per i 10 anni, hanno fatto vincere la giornata al loro film preferito con un incasso di 157 mila euro, con 19 mila spettatori.

il ragazzo dai pantaloni rosa 7

Secondo posto per “Il ragazzo dai pantaloni rosa” di Margherita Ferri, 92 mila euro, 15 mila spettatori (saranno state le scuole?) per un totale di 1 milione 235 mila euro. Terzo posto per il terrificante terribile “Terrifier3” di Demian leone con Art The Clown, il pagliaccio che non risparmia nessuno, neanche i bambini, con 75 mila euro, 10 mila spettatori e un totale di 2 milioni 899 mila euro.

Parthenope by Paolo Sorrentino _ From left Celeste Dalla Porta and Stefania Sandrelli_ photo by GIanni Fiorito

“Parthenope” di Paolo Sorrentino con l’incantevole Celeste Dalla Porta (ormai gli aggettivi li ho usati quasi tutti) scivola ieri al quarto posto con 67 mila euro, 10 mila spettatori e un totalone di 6 milioni 307 mila euro, che lo portano al quinto posto, unico film italiano, tra i dieci film più visto della stagione. Per un film da festival, perché quello è, è già un’impresa epocale arrivare a 6 milioni di incasso. Ma questi 6 milioni dimostrano che si può riportare il cinema a vedere i nostri film.

berlinguer la grande ambizione

Non è vero che c’è una prevenzione. La prevenzione ci può essere quando vedi quelle commedie terribili tutte uguali. Commedie che non incassano più o che vanno direttamente su Netflix. Non a caso al quinto posto, dietro “Parthenope”, troviamo “Berlinguer. La grande ambizione” di Andrea Segre con Elio Germano, forse non un grande film, ma un film serio e ben costruito su un personaggio molto amato della nostra storia politica. Voglio vedere chi farà tra trenta quarant’anni un biopic su Giorgia o su Ignazio o su Matteo.

demi moore the substance

“Berlinguer” è appunto quinto con 63 mila euro di incasso, 9 mila spettatori e un totale di quasi 2 milioni e mezzo. “The Substance” di Coralie Fargeat con Demi Moore vs Margaret Qualley, è sesto con 42 mila euro, 6 mila spettatori e un totale di 1 milione 706 mila euro. Non capisco perché non sia riuscito a superare i due milioni di incasso. Magari hanno sbagliato la strategia.

Uno rosso

Scivola parecchio giù il non accattivante “Uno Rosso” che non è celebre film di guerra di Samuel Fuller, ma la solita commedia americane scemetta su Babbo Natale con Dwayne Johnson e J. K. Simmons, settimo con 40 mila euro e un totale di 995 mila euro. “Venom3” è addirittura ottavo con 22 mila euro e un totalone di 6 milioni 830 mila europ, ancora un filo sopra “Parthenope”. Vi ricordo che erano usciti assieme e al primo giorno sembrava dovesse divorarsi il film di Sorrentino.

talking heads stop making sense

Cosa che poi non è stata, anzi, visti i risultati degli incassi attuali.

“Longlegs” di Oz Perkins è nono con 22 mila euro e un totale di un milione e mezzo, mentre il film concerto epocale di Jonathan Demme “Stop Making Sense” sui Talking Heads al suo primo giorno è decimo con 20 mila euro.

