11 gen 2022 14:00

CIAK, MI GIRA - FINITE LE FESTE, RIMASTO IL CONTAGIO. MEGLIO CHE NON VI DICA LA MISERIA DEGLI INCASSI DEI GIORNI FERIALI. LA TOP TEN DEGLI INCASSI È RIMASTA UGUALE, MA LE CIFRE SI ABBASSANO ULTERIORMENTE E LE SALE SI SVUOTANO. IERI “SPIDER-MAN: NO WAY HOME” ERA PRIMO CON 51 MILA EURO E SETTEMILA SPETTATORI - UNICHE NOVITÀ SONO IL DOCUMENTARIO “UNDERWATER” SU FEDERICA PELLGRINI E LA RIEDIZIONE RESTAURATA DALLA CINETECA DI BOLOGNA DI “VAMPYR”. PERÒ AVETE LA PRIMA PUNTATA SCATENATISSIMA DI “EUPHORIA 2” SU SKY - VIDEO