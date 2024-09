CIAK, MI GIRA - GRAZIE ALLA SPINTA DELLA CORSA ALL’OSCAR PER IL MIGLIOR FILM STRANIERO, FORTE DI UNA USCITA PIÙ LARGA CON 92 SALE, "VERMIGLIO" SALE AL PRIMO POSTO IN CLASSIFICA CON LA PUR MODESTA CIFRA DI 45 MILA EURO, 7.144 SPETTATORI E UN TOTALE DI 253 MILA EURO. 77 SPETTATORI A SALA - AL SECONDO POSTO TROVIAMO “BEETLEJUICE BEETLEJUICE” CON 35 MILA EURO, 4.909 SPETTATORI - TERZO IL NUOVO HORROR PSICOLOGICO “NEVER LET GO – A UN PASSO DAL MALE”: 33 MILA EURO

Marco Giusti per Dagospia

Grazie alla spinta della corsa all’Oscar per il miglior film straniero, forte di una uscita più larga con 92 sale, “Vermiglio” di Maura Delpero, distribuito dalla Lucky Red, sale al primo posto in classifica con la pur modesta cifra di 45 mila euro, 7.144 spettatori e un totale di 253 mila euro. 77 spettatori a sala. Nella miseria degli incassi di settembre ovviamente è una notizia.

Certo. Se “Vermiglio” non avesse vinto il Leone d’Argento a Venezia, non sarebbe stato al centro dell’attenzione del pubblico oggi e non sarebbe stato candidato all’Oscar. Al secondo posto troviamo “Beetlejuice Beetlejuice” di Tim Burton con Jenna Ortega con 35 mila euro, 4.909 spettatori, un totale di 4, 4 milioni. Terzo il nuovo horror psicologico “Never Let Go – A un passo dal male” diretto da Alexander Aja con Halle Berry che cerca di difendere i suoi figli da un pericolo che non vediamo con 33 mila euro, 4.663 spettatori in 221 sale.

Quarto il cartone animato “Transformers 0ne” di Josh Cooley con 30 mila euro, 4.464 spettatori e un totale di 191 mila euro. La new entry “Il tempo che ci vuole”, film autobiografico di Francesca Comencini con Fabrizio Gifuni nel ruolo di suo padre, il grande regista Luigi Comencini, e Francesca Romana Maggiora nel ruolo della figlia, al suo primo giorno in sala è quinto con 26 mila euro, 4.139 spettatori con 289 sale.

Credo che avere due film diretti da donne nei primi posti in classifica sia un evento piuttosto raro. “Cattivissimo me 4” è sesto con 25 mila euro e un totale di 16, 3 milioni, “Ricomincio da Taac” col Milanese Imbruttito torna in classifica con 23 mila euro al settimo posto. Il totale di 157 mila euro.

L’horror “Speak No evil” con James McAvoy è settimo con 19 mila euro, 2.508 spettatori e un totale di 1, 1 milioni. Il bel legal drama “La misura del dubbio” di e con Daniel Auteuil che vi consiglio, è nono con 10 mila euro e un totale di 209 mila. Il biopic “Maria Montessori” con Jasmine Trinca è 12° con 7.365 euro, 1.157 spettatori in 96 sale. Al 30° posto al suo primo giorno in sala, l’assurdo film di animazione italiano “Papmusic – Animation for fashion” diretto dalla cantante Leikie, prodotto dalla Not Just Music, incassa mille euro con 165 spettatori sparsi in 109 sale. Ma che è…

