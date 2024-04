CIAK, MI GIRA! - IERI, GIORNATA DI INCASSUCCI: “KUNG FU PANDA 4” E' PRIMO CON 255 MILA EURO E 38 MILA SPETTATORI. LO SEGUE, NON COSÌ DISTANZIATO, “UN MONDO A PARTE” CON LA COPPIA ALBANESE-RAFFAELE, 162 MILA EURO, 31 MILA SPETTATORI E UN TOTALE DI QUASI 3 MILIONI. SARANNO FINITI GLI SPETTATORI ABRUZZESI? MANNAGGIA ALLA MAJELLA, MANNAGGIA… - TERZO POSTO PER QUELLE “COCCE DE CAZZO” DI “GODZILLA E KONG: IL NUOVO IMPERO”, CON 162MILA EURO E 22MILA SPETTATORI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Kung Fu Panda 4

Ieri, giornata di incassucci, vede “Kung Fu Panda 4” della Dreamworks solidamente primo con 255 mila euro, 38 mila spettatori per un totale di 8 milioni 602 mila euro. Lo segue, non così distanziato, “Un mondo a parte” di Riccardo Milani con la coppia Albanese-Raffaele, 162 mila euro, 31 mila spettatori e un totale di quasi 3 milioni (2.967). Saranno finiti gli spettatori abruzzesi? Mannaggia alla Majella, mannaggia… Terzo posto per quelle “cocce de cazzo” di “Godzilla e Kong: Il nuovo impero”, 162 mila euro, 22 mila spettatori e un totale di 2 milioni 514 mila euro.

virginia raffaele antonio albanese un mondo a parte

Occhio che in Cina ha segnato il miglior incasso straniero dell’anno, 44 milioni di dollari e il 70 per cento dell’incasso globale settimanale. Al quarto posto il film per spettatori più cinefili, “Priscilla” di Sofia Coppola, 37 mila euro, 6 mila spettatori e un totalino di 537 mila euro. Seguono i vecchi film già visti e rivisti, “Dune: parte due” con 34 mila euro e un totale di 9,7 milioni, “La zona d’interesse” con 13 mila euro, un totale di 4, 4 milioni, “May December” di Todd Haynes con Natalie Portman e Julianne Moore con 9 mila euro, un totale di 593 mila euro, stesso andamento di “Priscilla”.

priscilla 2

Bene “Food for Profit”, il documentario militante su cibo e potere di Giulia Innocenzi, 9 mila euro, un totale di 285 mila euro. Lo seguono "Race for Glory” con 8 mila euro, un totale di 1, 2 milioni e “La sala professori” con 5 mila euro, un totale di 1, 1 milioni. Dai dati di box office mojo vedo che il totale globale di “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, per la gloria del cinema italiano che quest’anno si illude di aver svoltato, cosa che proprio non mi pare, segna 42, 6 milioni di dollari globali.

zendaya in challengers

Di questi, 40 milioni sono l’incasso italiano, 6 quelli dell’incasso francese. “Io capitano” di Matteo Garrone segna invece un totale di 6 milioni di dollari, 4, 9 dal mercato italiano, 1, 2 da quello francese, 150 mila dollari da quello americano. “La chimera” di Alice Rohrwacher segna un totale di 1, 5 milioni di dollari, 1 viene dall’Italia 345 mila dalla Francia, e 44 mila dollari dall’America. E ora aspettiamo “Challengers” di Luca Guadagnino con anteprimona con Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist al Barberini l’8 aprile. Diciamo che non è proprio un film italiano…

challengers food for profit 7 food for profit 6 zendaya in challengers challengers di luca guadagnino challengers challengers challengers giulia innocenzi food for profit 8 food for profit 9 Kung Fu Panda 4 Kung Fu Panda 4 godzilla e kong il nuovo impero 4 godzilla e kong il nuovo impero 2 il film priscilla 7 priscilla 1 il film priscilla 9 il film priscilla 8 godzilla e kong il nuovo impero 1 godzilla nel colosseo 1 godzilla e kong il nuovo impero 3 antonio albanese virginia raffaele un mondo a parte godzilla e kong il nuovo impero 5 un mondo a parte antonio albanese virginia raffaele un mondo a parte virginia raffaele antonio albanese un mondo a parte un mondo a parte. Kung Fu Panda 4