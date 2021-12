CIAK, MI GIRA! - IERI IN ITALIA, NEL CASINO GENERALE DELLE NUOVE RESTRIZIONI, ERA PRIMO IN CLASSIFICA “I FRATELLI DE FILIPPO” DI SERGIO RUBINI CON 36 MILA EURO E 5.335 SPETTATORI PAGANTI. “ENCANTO” DELLA DISNEY È SOLO SECONDO CON 32 MILA EURO, TERZO “MOLLO TUTTO E APRO UN CHIRINGUITO”. IL RESTO È UNA TRAGEDIA. ASPETTANDO “SPIDER-MAN: NO WAY HOME” DI JON WATTS CON TOM HOLLAND, ZENDAYA, BENEDICT CUMBERBACHT, IL FILM CHE SECONDO TUTTI, RIPORTERÀ DA DOMANI IL PUBBLICO AL CINEMA, BOH? SARÀ…?

Marco Giusti per Dagospia

spider man no way home

Aspettando “Spider-Man: No Way Home” di Jon Watts con Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbacht, il film che secondo tutti, perfino secondo il sofisticato Paul Thomas Anderson, riporterà da domani il pubblico al cinema, boh? sarà…?

diabolik manetti bros 1

Per non parlare di “Diabolik” dei Manetti bros, un uscita domani proprio contro l’uomo-ragno americano, e aspettando altresì su Netflix oggi l’arrivo di “E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino, lanciato anche da una bella Nomination come miglior film straniero ai Golden Globes, che invece richiuderà il pubblico sul divano, ieri in Italia, nel casino generale delle nuove restrizioni, era primo in classifica “I fratelli De Filippo” di Sergio Rubini con 36 mila euro e 5.335 spettatori paganti. “Encanto” della Disney è solo secondo con 32 mila euro, terzo “Mollo tutto e apro un chiringuito”.

i fratelli de filippo 1

Il resto è una tragedia. “Altri padri” di Mario Sesti porta al cinema altri 80 spettatori pari a 564 euro. Meglio di ieri. Vedemo domani chi andrà al cinema, ma vi segnalo che alla proiezione romana in anteprima di “Spider-Man” c’era davvero il pienone di fans.

spiderman no way home 11 spiderman no way home 17 diabolik manetti bros manetti bros

i fratelli de filippo i fratelli de filippo diabolik 2