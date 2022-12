CIAK, MI GIRA - IERI, CON PARTITONE IN TV SU RAI UNO COME CROAZIA-BRASILE E OLANDA-ARGENTINA, L’UNICO FILM ANDATO BENINO È STATO “IL GATTO CON GLI STIVALI 2” PER I BAMBINI PIÙ PICCOLI - NEANCHE UN GRANCHÉ, MA SICURAMENTE MEGLIO DEI 71 MILA EURO AL SECONDO POSTO DI “VICINI DI CASA” - GLI AMANTI CANNIBALI DI GUADAGNINO AL NONO POSTO...

Marco Giusti per Dagospia

IL GATTO CON GLI STIVALI 2

Ieri, con partitone in tv su Rai Uno come Croazia-Brasile e Olanda-Argentina, l’unico film andato benino è stato “Il gatto con gli stivali 2” per i bambini più piccoli, 192 mila euro, 29 mila spettatori in 458 sale, 64 bimbetti smoccicanti a sala, per un totale di 1, 1 milioni. Neanche un granché, ma sicuramente meglio dei 71 mila euro al secondo posto di “Vicini di casa”, la commedia sbarazzina diretta da Paolo Costella con Claudio Bisio e Vittoria Puccini e i vicini di casa scambisti Vinicio Marchioni e Valentina Lodovini.

il gatto con gli stivali 2. 3

Macché scambisti, neanche la provocante Lodovini e il suo favoloso decolleté riuscirebbero a spostare dalla tv lo spettatore maschio medio incollato ai Mondiali. Così “Vicini di casa” porta al cinema 10 mila spettatori, un terzo del Gatto 2, in 429 sale, 24 a sala, per un totale di 980 mila euro. Terzo posto per “Black Panther: Wakanda Forever” con 47 mila euro, 6.427 spettatori in 167 sale, per un totale di 8, 1 milioni di euro. “Strange World” della Disney è quarto con 40 mila euro e un totale di 1, 1 milioni, Quinto “The Menu” di Mark Mylod con Ralph Fiennes, 39 mila euro e un totale di 1, 8 milioni.

il gatto con gli stivali 2. 2

Sale, di poco, il thriller natalizio “Una notte violenta e silenziosa” di Tommy Wirkola con David Harbour Babbo Natale che mena, 28 mila euro, con un totale di 329 mila euro. “Il corsetto dell’imperatrice” di Marie Kreutzer con Vicky Krieps come Sissi in versione post-femminista, il film da vedere per le signore di Prati-Parioli-Pinciano è ottavo con 26 mila euro, 4.130 spettatori in 163 sale, 25 a sala, con un totale in tre giorni di 95 mila euro. “Bones and All” di Luca Guadagnino e i suoi amanti cannibali, Timothée Chalamet e Taylor Russell, è nono con 24 mila euro, 3.332 spettatori in 153 sale e un totale di 1, 1 milioni di euro, mentre il totale globale è di 11, 2 milioni di dollari. Guadagnino, che ha pronto per l’anno prossimo la commedia “Challengers” con Zendaya, girerà a marzo, ormai è ufficiale, “Queer” da William S. Burroughs con Daniel Craig. Al 14° posto troviamo “Chiara” di Susanna Nicchiarelli con Margherita Mazzucco come Santa Chiara, 11 mila euro e 1.826 spettatori e al 21° posto "Saint Omer” di Alice Diop con 5 mila euro. E’ così. E stasera tutti a vedere Francia-Inghilterra. O no?

il gatto con gli stivali 2. 1