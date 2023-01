CIAK, MI GIRA - IERI, TRA L’ARRESTO DI MATTEO MESSINA DENARO E LA SCOMPARSA DELLA LOLLO, LA NOSTRA VOGLIA DI CINEMA NON AVEVA BISOGNO DELLE SALE. E INFATTI SI SEGNALANO INCASSUCCI DA LUNEDÌ. “AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA”, PUR FORTE DEI SUOI 40, 5 MILIONI DI EURO ITALIANI, È PRIMO CON SOLI 135 MILA EURO. “LE OTTO MONTAGNE" TORNA SECONDO CON 44 MILA EURO E UN TOTALE DI 4, 6 MILIONI. L’UNICA NOVITÀ È IL RITORNO NELLE SALE DI UN CAPOLAVORO, RESTAURATO, COME “STRADE PERDUTE” DI DAVID LYNCH, CHE IERI HA INCASSATO 19 MILA EURO - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Ieri, tra l’arresto di Matteo Messina Denaro e la scomparsa della Lollo, la nostra voglia di cinema non aveva bisogno delle sale. E infatti si segnalano incassucci da lunedì. “Avatar: La via dell’acqua”, pur forte dei suoi 40, 5 milioni di euro italiani, è primo con soli 135 mila euro.

“Le otto montagne" di Felix van Groeningen torna secondo con 44 mila euro e un totale di 4, 6 milioni. “Grazie, ragazzi” di Riccardo Milani con Antonio Albanese con la barba scivola al terzo posto con 41 mila euro e un totale di 822 mila euro. “M3GAN”, l’horror della Blumhouse che devo proprio vedere, è quarto con 33 mila euro e un totale di 1, 7 milioni.

“Tre di troppo” la fortunata commedia con Fabio de Luigi e Virginia Raffaele è quinto con 26 mila euro e un totale di 3, 9 milioni. “The Fabelmans” di Steven Spielberg rimane al sesto posto con 20 mila euro e un totale di 2, 5 milioni.

L’unica novità è la bella idea che ha avuto Gianluca Farinelli della Cineteca di Bologna di ripresentare nelle sale restaurato un capolavoro come “Strade perdute” di David Lynch con Bill Pullman, Patricia Arquette con la sua celebre scena di nudo integrale, il cattivissimo Robert Blake, poi finito in galera con l’accusa di aver ucciso sua moglie, Robert Loggia, che tanto aveva sofferto per non aver potuto essere il Frank Booth di "Blue Velvet", Marilyn Manson, che ieri ha incassato 19 mila euro.

Magari potessimo vedere in sala certi film che soffrono sul piccolo schermo. “Strade perdute”, inoltre, è un film molto scuro, che non riesce a trovare la sua dimensione in tv. Grande il lavoro di Mary Sweeney, allora montatrice e coproduttrice non solo di questo film, ma anche di “Fuoco cammina con me”, “Una storia vera”, “Mulholland Drive”, nonché moglie di David Lynch, hanno avuto insieme pure un figlio, e si è separata da lui al tempo di “Inland Empire”, che infatti è il film montato peggio e più confuso.

Personaggio fondamentale nella costruzione del suo cinema, ha insegnato alla USC Graduate Screenwriting Thesis e ha tenuto un corso su "Dreams, The Brain and Storytelling." Nel 2009 ha pure girato un film, che nessuno ha visto mi sa, “Baraboo”. Assolutamente da recuperare in sala.

