CIAK, MI GIRA - IERI SI SEGNALANO DA NOI INCASSI POVERELLI, ANCHE SE ROMA SI È RIEMPITA DI TURISTI, A DETTA DEI TASSINARI, COME AI VECCHI TEMPI. “ANIMALI FANTASTICI: I SEGRETI DI SILENTE” È ANCORA PRIMO MA CON SOLO 116 MILA EURO PER UN TOTALE DI 6,8 MILIONI DI EURO. “THE NORTHMAN” È SOLIDAMENTE SECONDO CON 44 MILA EURO E UN TOTALE DI 618 MILA EURO. TERZO POSTO PER LA COMMEDIA DI LEONARDO PIERACCIONI “IL SESSO DEGLI ANGELI” CON 38 MILA EURO E UN TOTALE DI 957 MILA EURO. QUANTO COSTERÀ? 3-4 MILIONI DI EURO, DICIAMO…

Marco Giusti per Dagospia

BENEDICT CUMBERBATCH - doctor strange nel multiverso della follia

Anche ieri, in attesa dell’arrivo di “Doctor Strange nel Multiverso della follia”, che uscirà il 4 maggio in Italia e il 6 in tutto il mondo, si segnalano da noi incassi poverelli, anche se Roma si è riempita di turisti, a detta dei tassinari, come ai vecchi tempi.

ANIMALI FANTASTICI - I SEGRETI DI SILENTE

“Animali fantastici: I segreti di Silente” con Jude Law e Mads Mikkelsen è ancora primo ma con solo 116 mila euro per un totale di 6,8 milioni di euro, mentre l’incasso globale è di 282 milioni di dollari e molto più avrebbe potuto incassare se le sale cinesi, non fossero per due terzi chiuse per Omicron.

alexander skarsgard the northman

In America il film, dove non è molto amato e non si è mosso benissimo, il 27 aprile, era secondo con 1,3 milioni di dollari dietro a “Troppo cattivi” a 1,4, e prima di “The Northman” con 1,2. Appunto “The Northman” di Robert Eggers da noi ieri era solidamente secondo con 44 mila euro e un totale di 618 mila euro.

MASSIMO CECCHERINI LEONARDO PIERACCIONI IL SESSO DEGLI ANGELI

Terzo posto per la commedia di Leonardo Pieraccioni “Il sesso degli angeli” con Sabrina Ferilli, Marcello Fonte e Ceccherini con 38 mila euro e un totale di 957 mila euro. Quanto costerà? 3-4 milioni di euro, diciamo… Quarto posto per l’avventuroso “The Lost City” con Channing Tatum con 24 mila euro con 581 mila euro.

“Sonic 2 – Il Film” è quinto con 16 mila euro per un totale onorevole di 3, 4 milioni di euro, mentre “Finale a sorpresa” con Penelope Cruz e Antonio Banderas, che non decolla, è sesto con 15 mila euro e un totale di 375 mila euro.

penelope cruz antonio banderas competencia oficial finale a sorpresa

Il musicarello di Tommaso Paradiso “Sulle nuvole” è settimo con 10 mila euro e un totale di 20 mila, mentre la commedia napoletana con Gianfranco Gallo e Salvatore Esposito “La cena perfetta” è ottavo con 10 mila euro e un totale di 16 mila.

sulle nuvole il film di tommaso paradiso GRETA SCARANO - LA CENA PERFETTA GRETA SCARANO - SALVATORE ESPOSITO - LA CENA PERFETTA sulle nuvole il film di tommaso paradiso sulle nuvole il film di tommaso paradiso competencia oficial finale a sorpresa

animali fantastici - i segreti di silente sandra bullock channing tatum the lost city SABRINA FERILLI LEONARDO PIERACCIONI - IL SESSO DEGLI ANGELI the lost city the northman nicole kidman the northman anya taylor joy the northman 2 animali fantastici i segreti di silente