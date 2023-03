CIAK, MI GIRA - IERI TUTTI I RAGAZZI, ANCHE I TRENTA-QUARANTENNI, SONO TORNATI RISPETTOSAMENTE A RIVEDERE “AKIRA” PER IL 35° ANNO DALLA SUA USCITA. GRAN PARTE DELL’IMMAGINARIO DEL CINEMA OCCIDENTALE NASCE LÌ E MAGARI LO DOVREMMO SAPERE. MAGARI LO DOVREMMO ANCHE RIVEDERE, ORA CHE LE SALE SEMBRANO DIVENTATE TUTTE DEI CINECLUB DOVE RIVEDERE I FILM PIÙ CHE VEDERLI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Akira.

Ieri tutti i ragazzi, anche i ragazzi cresciuti, ormai trenta - quarantenni sono tornati rispettosamente a rivedere “Akira” di Katsuhiro Ôtomo per il 35° anno dalla sua uscita. Gran parte dell’immaginario del cinema occidentale nasce lì e magari lo dovremmo sapere. Magari lo dovremmo anche rivedere, ora che le sale sembrano diventate tutte dei cineclub dove rivedere i film più che vederli.. Distribuito dalla Nexo ha incassato ieri 106 mila euro portando al cinema 11 mila spettatori. Mille in più di quanti hanno visto “Creed III”, secondo con 85 mila euro di incasso e un totale di 5, 6 milioni.

brendan fraser the whale

Al terzo posto, fresco di doppio Oscar, abbiamo “The Whale” di Darren Aronofsky con Brendan Fraser, 76 mila euro, più spettatori di “Creed III”, 12.952 contro 12 266, , un totale di 2, 2 milioni. Al quarto posto arriva il campione italiano, “L’ultima notte di Amore” di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino, la strepitosa Linda Caridi, abbiamo capito che può fare qualsiasi ruolo, e due attori super del nostro cinema, Francesco Di Leva e Antonio Gerardi. Incassa ieri 74 mila euro con 12.334 spettatori per un totale di 1 milione 99 mila euro. Ma può crescere.

everything everywhere all at once 6

“Scream VI” con Jenna Ortega arriva ieri a 59 mila euro, 8.806 spettatori e un totale di 901 mila euro. Sesto posto per il superpremiato agli Oscar “Everything Everywhere All At Once” dei Daniels con Michelle Yeoh e Jamie Lee Curtis, 57 mila euro, 9.646 spettatori, per un totale di 1 milione preciso. Segue “Mixed By Erry” di Sydney Sibilia al settimo posto con 20 mila euro e un totale di 601 mila euro. Al decimo posto “Women Talking” di Sarah Polley, fresco di Oscar alla sceneggiatura, con un cast strepitoso, Rooney Mara, Clara Foley, Jessie Buckley, Frances McDormand, 6 mila euro per un totale di 95 mila euro. Piano piano…

