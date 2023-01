CIAK, MI GIRA - GLI INCASSI DI IERI? INCASSUCCI. UNA MISERIA. GIÀ È LUNEDÌ. POI, CON QUESTO FREDDO… PERFINO IL POTENTE “ME CONTRO TE IL FILM – MISSIONE GIUNGLA INCASSA SOLO 114 MILA EURO - AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA” INCASSA ANCORA MENO. 75 MILA EURO, “BABYLON”, CHE TANTO STA DIVIDENDO IL PUBBLICO ANCHE DA NOI, ARRIVA A 63 MILA EURO, CON UN TOTALE CHE SFIORA IL MILIONE DI EURO. POCHINO. VEDIAMO SE RIUSCIRÀ A PRENDERE OGGI QUALCHE NOMINATIONS AGLI OSCAR... - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

me contro te il film – missione giungla 4

Gli incassi di ieri? Incassucci. Una miseria. Già è lunedì. Poi, con questo freddo… Così perfino il potente “Me contro Te Il film – Missione giungla” di Gianluca Leuzzi coi due youtuber di Partinico Sofie e Lui incassa solo 114 mila euro e porta al cinema 19 mila spettatori. Il totale è di 2,4 milioni di euro. “Avatar: La via dell’acqua” di James Cameron incassa ancora meno. 75 mila euro, 8 mila spettatori e un totale di 42, 2 milioni di euro.

film babylon 11

“Babylon” di Damien Chazelle con Brad Pitt e Margot Robbie, che tanto sta dividendo il pubblico anche da noi, arriva a 63 mila euro, ma ha più spettatori, 10 mila, con un totale che sfiora il milione di euro. Pochino. Vediamo se riuscirà a prendere oggi qualche nominations agli Oscar. Molto distaccati, pur nella miseria delle cifre, i film italiani. “Grazie ragazzi” di Riccardo Milani con Antonio Albanese arriva a 28 mila euro con un totale di 1, 6 milioni, “Le otto montagne” con Borghi&Marinelli, l’unico film da festival che piace anche ai più giovani, si ferma a 26 mila euro con un totale di 5, 1 milioni.

“Tre di troppo” con la coppia Fabio de Luigi Virginia Raffaele, 13 mila euro e un totale di 4, 3 milioni, si fa superare da “M3GAN” con 16 mila euro. Vabbé. Oggi ci diranno le nominations e qualcosa magari si muoverà tra gli spettatori più interessati al cinema non di evasione. Giovedì ci sono un po’ di uscite, “Hometown” di Mateusz Kudla e Anna Kokoszka-Romer dove Roman Polanski e Ryszard Horowitz tornano in Polonia, a Cracovia, e ricordano la loro infanzia e come sono sfuggiti all’Olocausto. Commovente già dai trailer.

A letto con Sartre.

Paolo genovese presenta il suo “Il primo giorno della mia vita” con Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita Buy, Sara Serraiocco, Vittoria Puccini. L’unica nuova commedia è il francese “A letto con Sartre” di Samuel Benchetrit con François Damiens, Ramzdy Bedia, Vanessa Paradis. Poi c’è l’avventuroso fracassone “The Plane” di Christian Gudegast e Jean-François Richet con il bisteccone Gerard Butler. E, infine, il serissimo “Profeti” di Alessio Cremonini con Jasmine Trinca che fa la giornalista italiana rapita dall’Isis e Isabella Nefar. Chissà…

me contro te il film – missione giungla 1 A letto con Sartre. profeti di alessio cremonini A letto con Sartre. the plane A letto con Sartre. IL PRIMO GIORNO DELLA MIA VITA il primo giorno della mia vita 3 il primo giorno della mia vita 44 Il primo giorno della mia vita Il primo giorno della mia vita me contro te il film – missione giungla 2 Hometown alessandro borghi luca marinelli le otto montagne le otto montagne alessandro borghi le otto montagne le otto montagne di felix van groeningen e charlotte vandermeersch M3GAN tre di troppo fabio de luigi e Virginia Raffaele M3GAN locandina tre di troppo fabio de luigi una ripresa di avatar the way of water effettuata sotto l acqua babylon babylon film babylon 1 film babylon 10 AVATAR THE WAY OF WATER 2 me contro te il film – missione giungla 5