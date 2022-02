CIAK, MI GIRA - INCASSI MODESTI ANCHE OGGI. “NIGHTMARE ALLEY – LA FIERA DELLE ILLUSIONI” DI GUILLERMO DEL TORO SE LA GIOCA IN TESTA ALLA CLASSIFICA CON “GHIACCIO” DI FABRIZIO MORO, UN “ROCKY ALL’AMATRICIANA”, ME LO DEFINISCE CIRO IPPOLITO, CHE LO HA VISTO IERI ASSIEME A ALTRI CINQUE SPETTATORI AL CINEMA ADRIANO CON UNA CERTA ATTENZIONE. SE “NIGHTMARE ALLEY” HA INCASSATO IERI 45 MILA EURO PER UN TOTALE DI 1,3 MILIONI, “GHIACCIO” NE HA INCASSATI 43 MILA PER UN TOTALE IN TRE GIORNI DI 108 MILA EURO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

nightmare alley

Incassi modesti anche oggi. “Nightmare Alley – La fiera delle illusioni” di Guillermo Del Toro se la gioca in testa alla classifica con “Ghiaccio” di Fabrizio Moro, un “Rocky all’amatriciana”, me lo definisce Ciro Ippolito, che lo ha visto ieri assieme a altri cinque spettatori al cinema Adriano con una certa attenzione.

ghiaccio

Se “Nightmare Alley” ha incassato ieri 45 mila euro per un totale di 1,3 milioni, “Ghiaccio” ne ha incassati 43 mila per un totale in tre giorni di 108 mila euro.

“Spider-Man: No Way Home” è terzo con 18 mila euro e un totale di 24 milioni di euro, ma non arriverà a 30.

“Il lupo e il leone” ieri era quarto con 17 mila euro e un totale di 1, 6, “King Richard” quinto con 11 mila euro e un totale di 1, 2.

kenneth branagh assassinio sul nilo

Le new entries “Stringimi forte” di Mathieu Amalric e “Gli occhi di Tammy Faye” con Jessica Chastain candidata all’Oscar sono nono e decimo con pocho più di 5 mila euro ciascuno. Un disastro. E oggi esce “Assassinio sul Nilo” di Kenneth Branagh.

