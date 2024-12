CIAK, MI GIRA! - INCASSUCCI. COME SPESSO CAPITA LA SETTIMANA CHE PRECEDE L’ARRIVO DI NATALE. “OCEANIA 2" RIMANE PRIMO IN CLASSIFICA, MA SCENDE PARECCHIO, IERI INCASSA 122 MILA EURO. “IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA” MANTIENE IL SECONDO POSTO CON 75 MILA EURO - IL FLOP ANNUNCIATO “KRAVEN IL CACCIATORE” È TERZO CON 71 MILA EURO. IN AMERICA GIÀ È SEGNALATO COME UN DISASTRO CHE POTREBBE INCASSARE ADDIRITTURA MENO DI “MADAME WEB”, ALTRO FLOPPONE SONY-MARVEL... - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Oceania 2

Incassucci. Come spesso capita la settimana che precede l’arrivo di Natale. “Oceania 2” della Disney rimane primo in classifica, ma scende parecchio, ieri incassa 122 mila euro con 17 mila spettatori e un totale di 14 milioni 95 mila euro. “Il ragazzo dai pantaloni rosa” diretto da Margherita Ferri mantiene il secondo posto con 75 mila euro, 15 mila spettatori e un totale di 8 milioni 152 mila euro.

Kraven il cacciatore

Il flop annunciato “Kraven il cacciatore” diretto da J.C.Chandor con Aaron Taylor-Johnson, marito bonazzo della sofisticata Sam Taylor-Wood che per lui ha cambiato il cognome e ora si chiama Sam Taylor-Johnson, è terzo con 71 mila euro, 9 mila spettatori e un totale in due giorni di 153 mila euro. In America già è segnalato come un disastro che potrebbe incassare addirittura meno di “Madame Web”, altro floppone Sony-Marvel. Con 110 milioni di dollari di budget si prevede infatti un primo weekend da 15 milioni di dollari.

la stanza accanto 1

Terzo posto dietro i 28 di “Oceania 2” e i 20 di “Wicked”. Buona notte al poro Kraven. Ma non sta funzionando, almeno nei primi due giorni di uscita, nemmeno la nuova avventura dei due youtubber siciliani Sofi e Lui, “Me contre te: Cattivissimi a Natale”, ieri quarto con 54 mila euro, 8 mila spettatori e un totale di 129 mila euro. “La stanza accanto” di Pedro Almodovar con Tilda Swinton e Jessica Moore che partono per un simpatico weekend con eutanasia è quinto con 45 mila euro, 7 mila spettatori e un totale di 1 milione 16 mila euro.

Daft Punk & Leiji Matsumoto Interstella 5555

Sesto posto per “Napoli – New York” di Gabriele Salvatores con Pierfrancesco Favino che beve il caffè e eduardeggia per far vedere che è napoletano, 38 mila euro, 6 mila spettatori e un totale di 3 milioni 385 mila euro. La new entry “Daft Punk & Leiji Matsumoto: Interstella 5555” è settimo con 28 mila euro e tremila spettatori. “Il gladiatore 2” di Ridley Scott finisce all’ottavo posto con 22 mila euro e un totale di 9 milioni 173 mila euro e “Wicked” di Jon M. Chu al nono con 16 mila euro e un totale di 3 milioni 179 mila euro.

CRIATURE

Tra i film che andrebbero visti “Criature” con Marco D’Amore è 14° con 6.746 euro in 69 sale, “Grand Tour” di Miguel Gomes 20° con 3.339 euro e 34 sale, “L’orchestra stonata”, commedia sociale e provinciale di Emmanuel Courcol con Pierre Lottin è 21° con 3.261 euro e 35 sale. In Francia, dove si intitola “En fanfare”, già visto da 800 mila spettatori, è secondo dietro “Oceania 2”, mentre è terza un’altra commedia, “Jamais sans mon psy” con Christian Clavier.

Ma le nostre commedie che fine hanno fatto? Leggo che l'unico film italiano, ma coprodotto con FRancia e Svizzera, invitato al Sundance è "Gen" di Gianluca Matarrese, un documentario girato all'ospedale pubblico Niguarda sulle coppie gay che vogliono un figlio, su chi vuole cambiare gender e così via. Tutti tempi molto sentiti dal nostro governo.

