Marco Giusti per Dagospia

Incassucci ieri. Come ogni lunedì. “Uncharted” con Tom Holland sempre primo con 134 mila euro e un totale di 4,3 milioni, “Assassinio sul Nilo” di Kenneth Branagh secondo con 51 mila euro e un totale di 4, 5 milioni, terzo “Belfast” di Kenneth Branagh con 44 mila euro e un totale di 495 mila euro, e quarto posto per “Ennio” di Giuseppe Tornatore con 38 mila euro e un totale di 1,6 milioni.

Unica novità l’arrivo in sala della copia restaurata (diciamo, speriamo) de “Il Padrino” di Francis Coppola per il 50° anniversario quinto con 35 mila euro e 5.148 giorni. Supera anche “Occhiali neri” di Dario Argento sesto con 10 mila euro e un totale di 120 mila, seguito da “L’ombra del giorno” con la coppia Scamarcio – Porcaroli con 9 mila euro e un totale di 150 mila euro.

Come ho detto, incassucci. Anche “Il Padrino” pensavo che andasse meglio. Internazionalmente vedo che “Assassinio sul Nilo” di Kenneth Branagh ha dominato il fine settimana di molti paesi, 1 milione di dollari in Giappone, 1,3 in Cina, 692 mila dollari in Russia, ma è primo anche in Nuova Zelanda, in Indonesia, in Norvegia, in Tailandia, in Malesia, a Singapore.

Tristemente gli ultimi risultati del box office dall’Ucraina si fermano al fine settimana del 20 settembre con Uncharted a 866 mila dollari. Le immagini del grande cinema bombardato dai russi a Kharkiv le abbiamo viste tutti.

