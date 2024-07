CIAK, MI GIRA! - INCURANTE DEL CALDO, IL PUBBLICO DI “INSIDE OUT 2” SEGUITA A RIEMPIRE LE SALE. IERI IL FILM PIXAR HA INCASSATO 535 MILA EURO CON 70 MILA SPETTATORI, PER UN TOTALE ABBASTANZA SPAVENTOSO DI 40 MILIONI. SEGNO CHE, COME NEL CASO DI “C’È ANCORA DOMANI”, SE C’È IL FILM, C’È ANCHE IL PUBBLICO. LO INSEGUONO “FLY ME TO THE MOON” CON 78 MILA EURO, 11 MILA SPETTATORI E L’HORROR CON LE MONACHE INDEMONIATE “IMMACULATE”, 75 MILA EURO, 9 MILA SPETTATORI IN 205 SALE E UN TOTALE DI 181 MILA EURO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

inside out 2 9

Incurante del caldo, il pubblico di “Inside Out 2” seguita a riempire le sale. Ieri, sabato, il film ha incassato 535 mila euro con 70 mila spettatori, anzi spettatrici in 442 sale per un totale abbastanza spaventoso di 40 milioni (39,975). Segno che, come nel caso di “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, se c’è il film, c’è anche il pubblico. Lo inseguono “Fly Me To The Moon” commedia con Scarlett Johansson e Channing Taum, 78 mila euro, 11 mila spettatori in 302 sale e un totale di 157 mila euro, e l’horror con le monache indemoniate “Immaculate” con Sydney Sweeney, Benedetta Porcaroli e Simona Tabasco, 75 mila euro, 9 mila spettatori in 205 sale e un totale di 181 mila euro.

scarlett johansson channing tatum fly me to the moon

In America, “Cattivissimo me 4” fa la differenza. Visto che è primo anche questa settimana. Venerdì ha incassato 13, 6 milioni e naviga verso i 44 milioni di dollari nel weekend. Il suo totale americano è di 180 milioni che diventano 288 milioni globali. Ma la vera sorpresa è quella di “Longlegs”, horror diretto da Oz Perklns, figlio di Anthony Perkins, il protagonista di “Psycho”, con Nicolas Cage serial killer a caccia della poliziotta Maika Monroe, nuova scream queen americana, che incassa venerdì 10 milioni di dollari (con i 3 delle anteprime, va detto) e naviga verso un primo weekend da 20-30 milioni di dollari.

sydney sweeney immaculate

Molto amato dalla critica, Oz Perkins si vanta di non far parte della covata dei nuovi maestri dell’horror come Ti West, giura anzi di non avere mai visto i suoi film, e si oppone ai continui effetti horror che ti fanno saltare sulla sedia. “Longlegs” noi lo vedremo solo a novembre, ahimé. “Fly Me To The Moon” in America, uscito questo venerdì, è quarto con 4, 4 milioni di dollari e una previsione di 10 milioni per il weekend. Insomma… Da noi non ci sono grosse novità ieri. “Dostoevskij – Atto Uno” dei fratelli D’Innocenzo è il primo film italiano in classifica, ottavo con 14 mila euro, 2.306 spettatori in 166 sale per un totale di 35 mila euro. L’atto due è al 15° posto con. 5.242 euro di incasso, 841 spettatori in 107 sale. E’ così.

sydney sweeney immaculate sydney sweeney immaculate dostoevskij dei fratelli d'innocenzo 6 dostoevskij dei fratelli d'innocenzo 7 dostoevskij dei fratelli d'innocenzo 4 dostoevskij dei fratelli d'innocenzo 5 dostoevskij dei fratelli d'innocenzo 8 dostoevskij dei fratelli d'innocenzo 9 i fratelli d'innocenzo sul set di dostoevskij sydney sweeney immaculate immaculate sydney sweeney immaculate inside out 2 7 scarlett johansson channing tatum fly me to the moon scarlett johansson channing tatum fly me to the moon scarlett johansson channing tatum fly me to the moon inside out 2 5 inside out 2 6 inside out 2 8