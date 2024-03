CIAK, MI GIRA! - INCURANTE DI OSCAR E DELLE ELEZIONI IN ABRUZZO, IL POTENTE “DUNE: PARTE DUE” PROCEDE NELLA SUA MARCIA A CAVALLO DEI VERMONI GIGANTI. IN ITALIA HA INCASSATO 2 MILIONI 111 MILA EURO NEL WEEKEND, E DOVREBBE ARRIVARE A 700 MILIONI DI DOLLARI GLOBALI. SECONDO POSTO PER IL FILM SULLA LOTTA DI CLASSE TRA RADICAL CHIC DE SINISTRA E FASCIOCOATTI ROMANI “UN ALTRO FERRAGOSTO”, 846MILA EURO E TERZO PER IL POTENTE “LA ZONA D’INTERESSE”, 693MILA EURO. CON L’OSCAR PER IL MIGLIOR FILM STRANIERO SALIRÀ ULTERIORMENTE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Incurante di Oscar e delle elezioni in Abruzzo, il potente “Dune: Parte due” di Denis Villeneuve procede nella sua marcia a cavallo dei vermoni giganti da prendere in corsa più sul modello Uber che da tassinaro romano. Se in America nel weekend cede il primo posto in classifica a “Kung Fu Panda 4” della Dreamworks, 58 milioni di dollari contro 46 milioni, forte comunque di un totalone americano di 157 milioni e globale di 367, “Dune: Parte due” da noi seguita a vincere. 2 milioni 111 mila euro nel weekend, ieri primo con 754 mila euro e 90 mila spettatori per un totale di 6 milioni 743 mila euro.

In Cina ha esordito questo fine settimana con 19, 9 milioni di dollari, aprendo il mercato asiatico al cinema americano dopo un periodo piuttosto nero. Gli esperti dicono che dovrebbe arrivare a 700 milioni di dollari globali. Secondo in classifica in Italia il film per nostalgici della lotta di classe tra radical chic de sinistra e fasciocoatti romani “Un altro ferragosto”, sequel del celebre “Ferie d’agosto”, ancora diretto da Paolo Virzì con Silvio Orlando, Sabrina Ferilli, Laura Morante invecchiati più o meno bene in una Ventotene più da marzo che da ferragosto, 846 mila euro nel weekend, ieri 356 mila con 50 mila spettatori.

Terzo posto per il potente “La zona d’interesse” di Jonathan Glazer con Sandra Huller con 693 mila euro, ieri 296 mila, per un totale di 2, 8 milioni. Con l’Oscar per il miglior film straniero salirà ulteriormente. Al quarto posto nel weekend troviamo il biopic “Bob Marley: One Live” con 327 mila euro, ieri 122 mila, per un totale di 2, 7 milioni. “La sala professori” sta finalmente funzionando, ha incassato nel weekend 317 mila euro, ieri 183 mila, per un totale di 624 mila. Sesto posto per “Emma e il giaguaro nero”, 315 mila euro, ieri 183 mila, per un totale di 1, 4 milioni.

“Past Lives” di Celine Song, che pensavamo potesse vincere qualche Oscar, ricordo bene qualcuno che predisse addirittura l’Oscar per il miglior film, è settimo con 217 mila euro, ieri 86 mila, per un totale di 2, 9 milioni. “Poor Things” di Yorgos Lanthimos, fresco di 4 Oscar, è ottavo con 188 mila euro, ieri 71 mila, per un totale di 8,6 milioni. In America, dietro “Kung Fu Panda 4”, che da noi uscirà questa settimana, e “Dune: Parte due”, troviamo l’horror della Blumhouse con orsetto pupazzo che mette paura “Imaginary” di Jeff Wadlow, 10 milioni di dollari, ma non è per nulla amato dalla critica.

“Cabrini”, il biopic sulla missionaria cattolica di inizio 900 Francesca Cabrini in America, diretto da Alejandro Monteverde con Cristiana Dell’Anna, Romana Maggiora Vergano, Giancarlo Giannini, ha incassato 7,6 milioni di dollari. Mandiamoli anche qualche puntata di Don Matteo, magari funziona… Sembra che sia bellissimo, ma chissà quando lo vedremo, l’erotic crime thriller lesbo prodotto dalla A24 “Love Lies Bleeding”, scritto e diretto dalla Rose Glass di “Saint Maude”, con Kristen Stewart innamorata della bodybuilder Katy M. O’Brien. Ha esordito questo weekend in America con 167 mila dollari in cinque sale.

