CIAK, MI GIRA! - INCURANTI DELLA VARIANTE OMICRON, SÌ, COME IL FILM DI FANTASCIENZA DI UGO GREGORETTI, GLI SPETTATORI ITALIANI VANNO AL CINEMA. PRIMO IN CLASSIFICA IERI IL CARTONE DELLA DISNEY “ENCANTO”. SECONDO “GHOSTBUSTERS: LEGACY”, TERZO “ETERNALS” - QUARTO A SORPRESA “UNA FAMIGLIA MOSTRUOSA” DI VOLFANGO DE BIASI - NON SAPPIAMO DAVVERO QUANTO POSSA AVER INCASSATO “E’ STATA LA MANO DI DIO”. NETFLIX NON VUOLE CHE SI SAPPIA. PAZIENZA. MA DEVO DIRE CHE MOLTO SE NE PARLA. E VA GIÀ BENE COSÌ… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

omicron 2

Incuranti della variante Omicron, sì, come il film di fantascienza di Ugo Gregoretti passato in tv qualche settimana fa, gli spettatori italiani vanno al cinema.

Primo in classifica ieri era il cartone animato della Disney “Encanto” di Jared Bush, con ambientazione magica colombiana e musiche d Lin Manuel Miranda, con 627 mila euro con 643 sale, un totale di 1 milione 49 mila euro.

encanto 9

Secondo “Ghostbusters: Legacy” di Jason Reitman con 239 mila euro e un totale di 1, 6 milioni, terzo “Eternals” di Chloé Zhao con 147 mila euro e un totale di 7,9 milioni di euro.

Ghostbusters Legacy

Al quarto posto troviamo a sorpresa “Una famiglia mostruosa” di Volfango De Biasi, sgangherata, volgaruccia ma divertente parodia horror con Lillo capobanda, 124 mila euro e un totale di 185 mila. Supera però “Resident Evil”, quinto a 111 mila euro.

una famiglia mostruosa.

Non sappiamo davvero quanto possa aver incassato ieri, sabato, “E’ stata la mano di Dio” e quanto abbia fatta in totale. Netflix non vuole che si sappia. Pazienza. Ma devo dire che, piaciuto o non piaciuto, molto se ne parla. E va già bene così.

filippo scotti - e stata la mano di dio

Altri film da vedere al cinema sono “La peggiore persona del mondo” di Joachim Trier, “Annette” di Léos Carax, “La scelta di Anne” di Audrey Diwan, “Jazz Noir – Indagine sulla misteriosa morte del leggendario Chet Baker” di Rolf van Eijk, molto piaciuto al mio amico Ciro Ippolito.

la persona peggiore del mondo 1

In America continua la scalata di “Encanto”, il film del Thanksgiving, già a 24 milioni di dollari, seguito da “Ghostbusters: Legacy” e “House of Gucci” di Ridley Scott, arrivato a 13 milioni di dollari. In Cina è primo da due settimane il thriller cinese col film nel film “Be Somebody”, arrivata a 64 milioni di dollari.

annette.

In Francia il cinepanettone locale “Les Bodin’s en Thailande”, in Giappone “Sumikko Gurashi The Movie: The Magical Child of the Blue Moonlit Night” arrivato a 5 milioni di dollari, mentre “Spencer”, il film su Lady Diana che decide di mollare la famiglia reale è ancora primo in Iraq.

una famiglia mostruosa 3 annette adam driver marion cotillard annette e' stata la mano di dio una famiglia mostruosa 1 una famiglia mostruosa OMICRON DI UGO GREGORETTI omicron OMICRON DI UGO GREGORETTI