CIAK, MI GIRA - IN ITALIA IL PUBBLICO TORNA A RIEMPIRE LE SALE PER VEDERE “OPPENHEIMER”, CHE INCASSA SOLO IERI 764 MILA EURO – IN UN WEEKEND CHE SEGNA IL 216% IN PIÙ RISPETTO A QUELLO DELL’ANNO SCORSO IN ITALIA, VEDIAMO CHE “THE NUN 2” È SECONDO, E SI STA MUOVENDO PARECCHIO BENE AL TERZO POSTO, MALGRADO LA DIFFICOLTÀ DEL FILM, “IO CAPITANO” DI MATTEO GARRONE, CHE HA APPENA VINTO DUE PREMI IMPORTANTI A VENEZIA, CON 374 MILA EURO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Malgrado il successo dell’horror “The Nun 2” in tutto il mondo, 32 milioni di dollari in America alla sua prima settimana e 85 milioni globali, in Italia il pubblico torna a riempire le sale per vedere “Oppenheimer” di Christopher Nolan che incassa nel weekend 2 milioni 584 mila euro, solo ieri 764 mila euro, portando il film a un totale di 22 milioni 518 mila euro. A livello globale il film è arrivato a 891 milioni di dollari, 46 vengono dalla Cina, dove è uscito da due settimane, mentre non è uscito in Giappone.

Si pensa che arriverà a un totale di 950 milioni, quindi sotto il miliardo di dollari. Difficile che arrivi, da noi, ai 31 milioni di “Barbie”, ma che più che possibile superi i 25-26 milioni. E fa ancora caldo, direi. In un weekend che segna il 216% in più rispetto a quello dell’anno scorso in Italia, vediamo che “The Nun 2” è secondo con 2 milioni 443 mila euro, un soffio da “Oppenheimer” quindi, e si sta muovendo parecchio bene al terzo posto, malgrado la difficoltà del film, “Io capitano” di Matteo Garrone, che ha appena vinto due premi importanti a Venezia, con 374 mila euro.

Speriamo che il passa parola e le proiezioni mirate nelle città facciano il resto, perché è un film che ha un gran potenziale. Supera, questo weekend, anche il ricco “The Equalizer 3” di Antoine Fuqua con Denzel Washington, quarto con 357 mila euro, “Jeanne du Barr y” con Johnny Depp, quinto con 308 mila euro, “Tartarughe Ninja Caos Mutante”, sesto con 284 mila euro. Nono e decimo posto per due film italiani, la commedia col centenario “Il più bel secolo della mia vita” di Alessandro Bardani con Sergio Castellitto e Valerio Lundini, 131 mila euro, e la commedia apocalittica diretta dalla novantenne Liliana Cavani “L’ordine del tempo” con Edoardo Leo, Claudia Gerini, Alessandro Gassman, 96 mila euro.

In America “The Nun 2” è primo questo weekend con 32 milioni di dollari, e un globale di 85, “The Equalizer 3” è secondo con 12 milioni, e un globale di 107. Terzo posto per “My Big Fat Greek Wedding 3” con 10 milioni di dollari e quarto posto per il potente action indiano “Jawan”, 6, 2 milioni di dollari e un globale asiatico da 64 milioni di dollari. In Francia, dove i cinefili e i critici contano più che da noi, è primo il film francese che ha vinto Cannes lo scorso maggio, il mystery-femminista “Anatomie d’une chute” di Justin Triet con Sandra Hutter. Ma, come ha detto recentemente Paul Schrader, “Il sistema è rotto. Il pubblico è più stupido. La gente normale non segue più le critiche come faceva un tempo”.

