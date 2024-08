CIAK, MI GIRA! - “ALIEN: ROMULUS” FA UNA SPECIE DI MIRACOLO: CON 80 MILIONI DI DOLLARI DI BUDGET HA GIÀ INCASSATO BEN 108 MILIONI IN TUTTO IL MONDO. IN ITALIA VINCE LA SUA PRIMA SETTIMANA CON 902 MILA EURO, DAVANTI A "DEADPOOL & WOLVERINE" SECONDO CON 886 MILA EURO, MA IERI PRIMO. È IL TRIONFO DELLA DISNEY, CHE DISTRIBUISCE SIA “ALIEN” CHE “DEADPOOL” CHE “INSIDE OUT 2”, TERZO NELLA SETTIMANA DA NOI CON 462 MILA EURO, IERI TERZO CON 208 MILA EURO… VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Con 80 milioni di dollari di budget “Alien: Romulus” di Fede Alvarez con Cailee Spaeny e David Jonsson,, prodotto da Ridley Scott, fa una specie di miracolo incassando in America nella sua prima settimana ben 41, 5 milioni di dollari che diventano 108 globali. E’ il secondo incasso in assoluto fra tutti gli Alien del cinema. In Italia vince la sua prima settimana con 902 mila euro, con un totale di 1 milione 196. Decisamente meno di quello che incassa in Francia, 3, 8 milioni.

Per non parlare dell’incasso, davvero sorprendente, che fa in Cina, 25, 7 milioni di dollari, con una previsione finale da 100 milioni di dollari in Cina e di 290-300 globali! Se pensiamo che era un film pensato per lo streaming e non per la sala e solo in un secondo tempo spostato in sala, capiamo il senso del piccolo capolavoro che ha fatto Fede Alvarez, il regista, che lo ha fatto funzionare come le trombonate da 200 milioni di budget e che lo pone oggi tra i grandi registi mondiali di fantasy-horror. Come se non bastasse è in lavorazione una serie di “Alien”, affidato a Noah Hawley, lo showrunner della serie televisiva “Fargo”.

Passiamo a “Deadpool&Wolverine” con Hugh Jackman e Ryan Reynolds che, dopo tre settimane al comando in America, cede il primo posto e scende al secondo con 29 milioni di dollari per un totale di 545 e di 1 miliardo 41 milioni globali. In Italia questa settimana di Ferragosto Deadpool è secondo con 886 mila euro, ma ieri risulta primo con 322 mila euro contro i 280 di “Alien: Romulus” per un totale di 15 milioni 960 mila euro. Trionfo della Walt Disney che distribuisce in tutto il mondo sia “Alien” che “Deadpool” che “inside Out 2”, terzo nella settimana da noi con 462 mila euro, ieri terzo con 208 mila euro e un totale di 45 milioni 640 mila euro.

Diciamo che i film Disney hanno totalmente dominato l’estate, forse funzionando anche meglio del previsto. Al quarto posto in Italia troviamo il thriller di M. Night Shyamalian “Trap” con Josh Hatnett, 404 mila euro, anche ieri quarto con 148 mila euro e un totale di 1 milione 354 mila euro. In tutto il mondo, con un budget da 35 milioni di dollari, tutto anticipato dal regista (alla Ciro Ippolito), ha già incassato 61 milioni di dollari. Primo film italiano nel weekend di Ferragosto è il comico “Ricomincio da Taaac” del gruppo Milanese Imbruttito, quinto con 131 mila euro.

Sesto posto per il fumettoso “Borderlands” di Eli Roth con Cate Blanchett, 92 mila euro, ieri addirittura sesto con 33 mila euro e un totale di 404 mila euro. In America risulta addirittura nono con un totale di 13 milioni di dollari. Visto che ha un budgettino da 113 milioni di dollari è facile constatare che è il maggior disastro della stagione e che non ci sarà mai un “Borderlands 2”. Forse andrebbe visto. In quanto a disastri epocali, in Cina lo è “Looks like A Legend “ di Stanley Tong con Jackie Chan, sequel di “The Myth” del 2005, 50 milioni di budget e 10 milioni di incasso.

Sembra che tra i motivi maggiori del disastro sia stato l’uso eccessivo di AI per ricostruire la faccia più giovane di Jackie Chan. Lo dico io che sto AI non va usato… Nella classifica settimanale italiana al settimo posto troviamo “Twisters” di lee Isaac Chung con Glen Powell con 49 mila euro, settimo anche ieri con 19 mila euro e un totale di 1 milione 404 mila euro. In America “Twisters”, che è stato molto amato dal pubblico, è quarto con 9, 8 milioni questo weekend per un totale di 238 milion i di dollari che diventano 671 globali.

Decisamente un successo, anche se in America ha dovuto cedere il terzo posto all’emergente drammone “It Ends With Us” di e con Justin Baldoni e Blake Lively, 24 milioni di dollari e un totale di 180 con un budget di 25 milioni. Il melo di Marco Tullio Giordana girato a Vicenza con Paolo Pierobon e Sonia Bergamasco “La vita accanto” con 30 mila euro all’ottavo posto, ieri nono con 7 mila euro e 984 spettatori. E ora prepariamoci per Venezia.

