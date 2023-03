CIAK, MI GIRA - “CREED III” TRAVOLGE TUTTO. SOLO IERI HA FATTO 673 MILA EURO, DECISAMENTE MENO DI SABATO, MA RICORDIAMOCI CHE C’ERA ROMA-JUVENTUS - THE WHALE” , SECONDO INCASSO DEL WEEKEND IN ITALIA, SI FERMA A 605 MILA EURO - IL PRIMO CAMPIONE ITALIANO, AHIMÉ, “MIXED BY ERRY”, È SOLO QUINTO CON 247 MILA EURO. IERI HA INCASSATO 87 MILA EURO. NON È ANDATO BENE PER NIENTE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

C’è poco da commentare. “Creed III” di Michael B. Jordan, dove come Adonis Creed si mena di brutto col suo vecchio amico di strada Dame Anderson interpretato Jonathan Majors incassa 58 milioni di dollari dal suo primo weekend in America e altri 41 milioni dai mercati internazionali arrivando a 100 milioni di dollari precisi. Un successone. In Francia, secondo mercato globale per il film, non solo incassa 7, 7 milioni di dollari, ma nei cinema delle banlieue gli spettatori si menano a fine spettacolo come fossero ancora dentro la storia. Ci sta.

CREED III

In U.K. incassa 6, 1, in Germania 4, 3, in Messico meno, solo 3 milioni, perché il loro campione nel film, Felix Chavez, le prende pesantemente da Dame. In Italia il film incassa quasi 3 milioni, 2.990 mila euro. Solo ieri ne ha fatti 673 mila, decisamente meno di sabato, ma ricordiamoci che c’era Roma – Juventus. Si può capire il calo. “Creed III” travolge tutto, comunque.

MIXED BY ERRY

“The Whale” di Darren Aronofsky, secondo incasso del weekend in Italia, si ferma a 605 mila euro con un totale di 1, 5 milioni. Terzo è ”Mummie – A spasso nel tempo” con 466 mila euro, e 1, 3 totali. “Ant-Man and The Wasp: Quantumania” è quarto con 415 mila euro, anche se con un totale di 5, 5 milioni. Ormai ce lo siamo scordato nel Mondo Quantico. Il primo campione italiano, ahimé, “Mixed by Erry” di Sydney Sibilia, è solo quinto con 247 mila euro. Ieri ha incassato 87 mila euro. Non è andato bene per niente.

penelope cruz tutto in un giorno

Supera di poco “Tramite amicizia” di Alessandro Siani che è sesto con 237 mila euro con un totale però di 2, 7 milioni. Seguono “Non così vicino” con Tom Hanks a 202 mila euro e un totale di 1, 2, l’anime “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, ottavo con 192 mila euro. Nono è “Empire of Light” di Sam Mendes con Olivia Colman, 191 mila euro. Decimo il bel film spagnolo “Tutto in un giorno” di Juan Diego Botto con Luis Tosar e Penelope Cruz in pesante crisi economica.

cocaine bear

Anche in America “Creed III” con i suoi 58 milioni di dollari ha fatto il vuoto dietro di sé. “Ant-Man and The Wasp: Quantumania” è secondo con 12, 5 milioni, e un totale globale di 419. Terzo è “Cocaine Bear”, bel thriller con l’orso pippato che semina il panico tra i turisti, 11 milioni e un totale globale di 52 milioni di dollari. Quarto è “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” con 10 milioni e un globale di 35. Un autentico flop è quello del nuovo film di Guy Ritchie, “Operation Fortune: Ruse de guerre” con Jason Statham, Josh Hartnett, Hugh Grant, Aubrey Plaza, settimo con solo 3, 1 milioni di dollari di incasso.

Cyber Heist

Per fortuna ha funzionato nei mercati internazionali che lo portano a un totale globale di 33, 9 milioni. Ma in America è stato un disastro. In Cina, dove “Ant-Man 3” è precipitato al quinto posto, trionfano questo weekend due film hongkonghesi, “Cyber Heist” di Wong Hing-fan, 6, 2 milioni di dollari, e “A Guilty Conscience” con 5, 1. “Creed III” deve ancora arrivare. In Francia, dove i giornali celebrano il ritorno del pubblico al cinema, +39% a febbraio rispetto a un anno fa, “Creed III” trionfa con 7, 7 milioni di dollari di incasso, ma troviamo al secondo posto una commedia francese, “Les petites victoires” di Melanie Auffret con Michel Blanc e Julia Piaton.

Les petites victoires

Segno che quest’anno, dopo il disastro di un anno fa, l’industria nazionale sta funzionando. E si può anche essere secondi dietro ai kolossal americani, ma con film che portano spettatori al pubblico. In realtà sono bastati tre film di cassetta per cambiare la tendenza. Da noi, si è visto, sia questa settimana con “Mixed by Erry” di Sydney Sibilia che quella precedente, i film nazionali non hanno funzionato bene in sala. Vediamo nei prossimi giorni se qualcosa cambierà.

