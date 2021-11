CIAK MI GIRA! - “ETERNALS” DI CHLOÉ ZHAO È SEMPRE PRIMO IN ITALIA, IERI CON 660 MILA EURO E UN TOTALE ORMAI DI 5,8 MILIONI DI EURO. SECONDO POSTO PER “ZLATAN” CON 275 MILA EURO, TERZO PER “THE FRENCH DISPATCH” DI WES ANDERSON CON 232, MENTRE TERZO È “PER TUTTA LA VITA” CON 164 MILA EURO. “FREAKS OUT” DI GABRIELE MAINETTI È ORMAI SCIVOLATO AL SESTO POSTO CON 131 MILA EURO RAGGIUNGENDO FINALMENTE I 2 MILIONI DI EURO TOTALI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

zlatan il film su ibrahiimovic

“Eternals” di Chloé Zhao è sempre primo in Italia, ieri con 660 mila euro e un totale ormai di 5,8 milioni di euro. Secondo posto per “Zlatan” con 275 mila euro, terzo per “The French Dispatch” di Wes Anderson con 232, mentre terzo è “Per tutta la vita” con 164 mila euro.

eternals 1

“Freaks Out” di Gabriele Mainetti è ormai scivolato al sesto posto con 131 mila euro raggiungendo finalmente i 2 milioni di euro totali. “Eternals” che dominerà anche questa seconda settimana in America, ha già incassato 99 milioni di dollari in patria e ha un totale globale di 189 milioni, che lo ha portato al 19° posto nella classifica internazionale del 2021 dietro il per noi oscuro “Chinese Doctors”.

great freedom 1

Intanto al Festival del cinema europeo di Siviglia, “A Chiara” di Jonas Carpignano vince il premio per la migliore regia. Miglior film è “Great Freedom” di Sebastien Meise, che vince anche per il miglior attore, il Franz Rogowski di “Freaks Out”. “Tre piani” di Nanni Moretti, altro film italiano in concorso, non vince niente. Inutile dire che ci dispiace come sia stato accolto in Italia un film forte e importante come “A Chiara”.

vita da carlo 2

Sulle piattaforme è il trionfo stracultistico di “Vita da Carlo” su Amazon, ormai venerato dai fan di Carlo Verdone che conoscono le battute a memoria. Soprattutto quelle del fan che gli dice “Sei sempre della Roma? Famose un selfie”, o del coattissimo produttore interpretato da Stefano Ambrogi, “er pubblico vole ride!” e “A pagina tre me volevo da' foco, me tocco i cojoni solo a nominarlo”.

dopesick dichiarazione di dipendenza 1

Ieri sera mi sono visto su Disney+ la prima puntata della potente miniserie americana “Dopesick-Dichiarazione di dipendenza” diretta da Barry Levinson e Michael Cuesta con Michael Keaton, Rosario Dawson, Peter Skarsgaard, Michael Stuhlbarg, Kaitlyn Dever costruita su un vero processo a una grande casa farmaceutica a conduzione familiare che una ventina d’anni fa, inseguendo la malsana idea “Non si segue il mercato lo si crea”, mise in commercio un oppioide antidolorifico, l'oxycontin, che dava dipendenza totale a chi lo assumeva, al punto di sconvolgere la vita di una comunità di minatori in America.

dopesick dichiarazione di dipendenza 4

Tratta da un libro-inchiesta della giornalista del New York Times Beth Macy, la serie mette in scena come si arrivò a mettere sotto processo uno dei colossi della medicina in America. Michael Keaton è il medico della comunità dei minatori che, in buona fede, prescrisse la medicina che si trasformò in una droga micidiale e omicida. Ben scritto, ben girato, ben interpretato.

angelina jolie eternals angelina jolie eternals salma hayek eternals zlatan il film su ibrahiimovic great freedom 3 chinese doctors 1 dopesick dichiarazione di dipendenza 2 dopesick dichiarazione di dipendenza 3 chinese doctors 2 great freedom 4 a chiara 1 chinese doctors 3 tre piani a chiara 3 a chiara 2 DAGO SUL SET VITA DA CARLO tre piani 1 zlatan il film su ibrahiimovic 2 VERDONE VITA DA CARLO nanni moretti tre piani nanni moretti tre piani. vita da carlo 3 DAGO VITA DA CARLO DAGO VITA DA CARLO 1 vita da carlo 1 eternals

great freedom 2