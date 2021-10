CIAK, MI GIRA! - “FREAKS OUT” DI GABRIELE MAINETTI HA FATTO UN ESORDIO IERI IN TESTA, È VERO, MA DAVVERO MOSCETTO. SOLO 76 MILA EURO, CON UN BUDGET DI 14 MILIONI, CON 481 SALE. MAGARI CRESCERÀ NEL LUNGO WEEK END DE PAURA, MA QUANTO POTRÀ INCASSARE? DUE MILIONI – DUE MILIONI E MEZZO… UN PO’ PIÙ DI “TRE PIANI” E DI “LA SCUOLA CATTOLICA” - VIDEO

FREAKS OUT

Marco Giusti per Dagospia

Insomma… “Freaks Out” di Gabriele Mainetti ha fatto un esordio ieri in testa, è vero, ma davvero moscetto. Solo 76 mila euro, con un budget di 14 milioni, con 481 sale. Supera però “Venom: La furia di Carnage”, secondo a 65 mila euro con 312 sale, “Madres Paralelas” di Pedro Almodovar terzo a 62 mila con 270 sale, “Halloween Kills” quarto a 41 mila, “La famiglia Addams 2” a 35 mila.

VENOM LA FURIA DI CARNAGE

Settima la commedia con Diego Abatantuono e Frank Matano a 15 mila euro. Un disastro. Inoltre incassi modesti prendendosi tutte le sale. Così un film che volevo assolutamente vedere, e non ho ancora visto, “France” di Bruno Dumont con Léa Seydoux giornalista di punta che si sente più figa di tutte, da Myrta Merlino a Lilli Gruber, da Barbara a Bianca, uscito sette giorni fa, è già sceso a 12 sale in tutta Italia (sob!) e se lo voglio vedere oggi a Roma devo andare alle 16 al Quattro Fontane. E basta.

lea seydoux in france 2

Magari “Freaks Out” crescerà nel lungo week end de paura, ma quanto potrà incassare? Due milioni – due milioni e mezzo… un po’ più di “Tre piani” e di “La scuola cattolica”. Ciro Ippolito che era un fan di “Jeeg Robot”, dice che l’ha visto quattro volte, è rimasto molto deluso da “Freaks Out”, dieci film in uno, oscuro e confuso.

la scuola cattolica lea seydoux in france lea seydoux in france di bruno dumont LA SCUOLA CATTOLICA lea seydoux in france

FREAKS OUT VENOM LET THERE BE CARNAGE FREAKS OUT DI GABRIELE MAINETTI 20 VENOM LA FURIA DI CARNAGE FREAKS OUT DI GABRIELE MAINETTI 4 FREAKS OUT FREAKS OUT DI GABRIELE MAINETTI FREAKS OUT DI GABRIELE MAINETTI FREAKS OUT FREAKS OUT FREAKS OUT DI GABRIELE MAINETTI 5 FREAKS OUT DI GABRIELE MAINETTI 6 FREAKS OUT